中職／曾遭閨蜜嗆妳男友在我床上 樂天女孩筠熹反將一軍

身為樂天女孩副隊長的筠熹，因為擁有超盟的外表以及良好的身材，而獲得「隱乳女神」的稱號，他也在近期於節目中，分享自己遭閨蜜與男友背叛的經歷。

筠熹曾於2012年被選為「天氣女孩Weather Girls」的一員，後來轉換跑道，改當「味全龍啦啦隊Dragon Beauties」的小龍女，之後又轉隊至樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」擔任副隊長一職。

近期筠熹在上《女人我最大》的節目時，表示之前家管嚴又有門禁，所以交往時總是小別勝新歡，並且在與此任男友交往時，各種事情都會與閨蜜分享，連兩人吵架閨蜜都會去當和事佬，不料前男友與閨蜜日久深情背叛了他，還遭閨蜜嗆聲表示「昨晚妳男友在我床上」才知道被自己姊妹劈腿。

節目最後筠熹也透漏，其實前任對自己非常的好，對方也非常依賴他，深知離不開自己，因此他並沒有急著分手，而是計劃著在合適的時機再將他甩掉。