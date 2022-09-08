中職／獅隊洋投戰力遠不如猿隊 季後賽5搶3情勢告急
中職本季賽事已經進行超過2/3場次，統一獅隊出賽87場只有39勝，年度排名暫居第4，面臨打不進季後賽的危機，洋投戰力下滑是很大重點，再次突顯中職尋找外援管道狹窄的老問題。
獅隊前年、去年都打進總冠軍賽，連兩季和中信兄弟隊爭霸，前年在林岳平領軍下，成為史上首支奪下10座總冠軍的球隊。
中職今年擴大季後賽規模，5隊取3隊晉級，獅隊目前卻陷入苦戰，不但下半季排名墊底，而且全隊勝率只有4成59，落後排名第3的味全龍隊5場勝差，情勢不太樂觀。
獅隊前年58勝紀錄中，7名洋投合計25勝19敗，包辦4成31勝場，至於去年整季64勝，5名洋投40勝18敗，更是占了6成25勝場；今年球季開打至今，獅隊4名洋投布雷克、羅昂、柯瑞、克維斯合計32場先發、17次後援，加起來只有12勝12敗7救援，只占全隊勝場數的3成08，外援成效是近3年最差。
羅昂開季6連勝，包辦獅隊洋投一半勝場，一度是聯盟勝投王、防禦率王，但6月17日對富邦悍將隊投1局後，因傷退出前線，今晚將在台南球球場復出對決中信兄弟隊。
布雷克去年以17勝拿下中職勝投王，今年因為腰椎間盤突出，已動完手術提前結束球季，只貢獻3勝。
儘管傷兵問題在所難免，各隊都會碰到這種問題，但中職球隊長年沒有派駐球探在外，無法實際觀察洋投真正戰力，只能透過經紀人尋才，每年砸大錢不一定可以找到即戰力，成為教練團調度上的難題。
有圈內人士指出，這就像「只看一家中古車行」，對方擺明店內只有這些二手車，不會刻意尋找別的車輛，若能多看幾家，當然就有更多好車可挑；若能直接派出球探到國外，一切眼見為憑，絕對可以大大降低尋人風險，但中職普遍沒有這種投資觀念。
樂天桃猿隊洋投是本季最有效率的外援組合，動用4人合計25勝28救援，狂威12勝暫居勝投王，豪勁28救援穩居榜首，接著是兄弟5人、龍隊4人各有23勝，尤其龍隊伍鐸還有22救援，悍將5人合計12勝和獅隊「半斤八兩」。
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