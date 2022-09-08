中職／德保拉7日快篩陽性 助總又有輪值難題了

中信兄弟隊先發投手戰力大打折扣，繼陳柏豪在3日確診後，王牌投手德保拉也在昨天發現快篩陽性，接下來輪值調度又是總教練林威助的難題。

德保拉今天在個人IG貼出的照片中，快篩試劑的顯示為2條線，球團也回覆，德保拉是在昨天接受快篩時，結果為陽性，也已經進入自主防疫居家隔離規定程序。

德保拉本季先發19場，戰績10勝4敗，防禦率2.40，是兄弟重要戰力，最近一場在9月2日對統一獅，投8局投僅被擊出2安，沒有失分，狂飆11次三振。

兄弟近期陸續有球員確診，3日是投手陳柏豪染疫，由黃恩賜頂替上一軍，6日又有內野手黃韋盛、外野手李聖裕2球員確診，由陳偉漢、宋晟睿遞補。

近期兩個主力先發缺陣，對兄弟戰力影響較大，帳面上能先發的投手剩下鄭凱文、 吳哲源、官大元、麥力德，新洋投泰勒剛來台，牧田和久在二軍，另一洋投奧特羅還沒坐上飛機。