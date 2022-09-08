日職／終於被時間趕上 一代名將福留孝介宣布退休

現役日職年紀最大並曾獲得央聯打擊王的福留孝介，終於被時間趕上了，本季出賽22場打擊率僅0.043，今日宣布將高掛球衣，結束24年來的球員生涯。

45歲的福留孝介於1998年被中日龍以第一指名選中，從1999年至2007年都待在中日龍，2008年決定赴美挑戰大聯盟，曾加盟小熊、守護者與白襪等球隊，在2012年與洋基合約結束後重返日職加盟阪神虎，並在去年回歸老東家中日龍，同時他也是日本第一、二屆經典賽的冠軍元老。

福留孝介上季還有4轟、18分打點，繳出0.218/0.301/0.342的打擊三圍，成功扮演穩定軍心的領袖，季末結束後也獲得加薪，不過本季態明顯衰退，出賽22場打擊率僅0.043，因此決定卸下戰袍正式退休。

值得一提的是福留孝介本季打擊率比王柏融的0.033還要高，這位一代名將生涯在日職出賽2022場，敲出285轟與1078分打點，兩度拿下央聯打擊王與一座MVP；大聯盟生涯則是出賽596場，留下42轟與195分打點成績。