中職／朱育賢開轟致勝外帶1萬紅包 猛猿逆轉狂龍
本季的花蓮球場首戰，就讓球迷看到飽，樂天桃猿隊與味全龍隊之戰受到雨勢影響，打到接近午夜12點才分出勝負，朱育賢在6局上的陽春砲成為勝利打點，猿隊以4：3拿下勝利。
猿隊在1局上把握龍隊失誤，攻下大局，從林立、成晉開局連2安開始，1出局後林泓育保送形成滿壘，此時投手暴投讓猿隊先馳得點，朱育賢敲出滾地球龍隊雙殺未成，猿隊又添1分，梁家榮再敲滾地球造成失誤，拿到第3分。
龍隊則是2局下2出局二壘有人時，拿莫．伊漾的二壘打敲回第1分，張政禹敲安追到2：3落後；4局下更靠著吳東融在滿壘時選到保送，追平比數。
然而6局上朱育賢的一發陽春砲，棒打龍隊先發投手布里悍，打破平手局面，也是個人本季第10轟，追上隊友林立，並列聯盟全壘打王，還帶走花蓮縣政府加發的1萬元全壘打獎金。
猿隊先發投手狂威先發5局被敲5支安打，失3分（2分責失），等到逆轉進帳個人本季第12勝，續居勝投王；龍隊先發投手布里悍6.2局失4分（3分責失），吞下本季第5敗。
原本5月27至29日統一獅對猿隊三連戰才是今年花蓮球場首秀，但因猿隊球員確診打不成，導致今起龍隊迎戰猿隊的三連戰才是今年花蓮首戰，賽前因雨延遲到19：35開賽，中間又遇到因雨暫停半小時，加上比數接近，雙方打得謹慎，時間跟著拉長。
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