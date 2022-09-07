中職／連2場滿壘沒中計 高國麟關鍵安助悍將3連勝

今晚在台南球場的統一獅隊與富邦悍將隊之戰，兩隊先發都意外退場，悍將在7局上面對滿壘沒中計，高國麟代打敲回2分追平、申皓瑋高飛犧牲打超前，最終就以3：2贏球，悍將拿下3連勝、重返5成勝率，獅隊則吞下4連敗。

前4局兩隊0：0，先在5局下有變化，獅隊陳傑憲在三壘有人時，敲出中外野高飛犧牲打，敲回全場第1分；新洋砲羅薩（Rainel Rosario）在6局下轟出陽春砲，為獅隊將比數擴大到2：0。

羅薩「2.0」版本果然比較猛，來台首場出賽就敲出打點，今天第二場出賽敲出生涯首轟，兩項進度都比前一位開季來台的羅薩（Wilin Rosario）快1場。

然而獅隊牛棚在7局上失守，1出局後換上的楊孟沅四壞、觸身走在前，王勝偉短程安打變滿壘，悍將換上高國麟代打，獅隊也換成黃竣彥投球，高國麟仍成功敲出二壘打，一棒追平比數，下一棒申皓瑋高飛犧牲打超前。

悍將沒中「滿壘計」，上半季悍將面對滿壘打擊率僅0.097，31打數僅敲出3安，然而下半季滿壘打擊率進步到2成50，16打數敲出4安打，加上昨天范國宸滿壘時的3分打點安打，連兩場都在滿壘時攻破對手。

獅隊先發投手姚杰宏僅投63球，卻在6局上場練投時，手臂不舒服，在防護員檢視後提前退場，留下5局被敲3支安打、無失分的成績，無關勝敗。

無獨有偶，悍將先發投手江少慶投到6局上1出局，突然示意自己身體不適，投了5.1局後提前退場，用球數也僅62球，然而被敲7支安打、失2分，逃過敗投。