中職／自嘲滿分！統一獅送除濕機 認證羅力「除獅」

富邦悍將隊羅力引退離台前最後一次造訪台南棒球場，在羅力生涯102勝中，獅隊就「貢獻」了43勝，統一獅球團特別獻上除濕機向他致意，認證「除獅機」稱號。

今天統一獅與富邦悍將之戰賽前，統一獅總經理蘇泰安代表公司特別致贈羅力一台「除濕機」，取其「除獅機」諧音，羅力對戰獅隊生涯成績獅隊出賽80場，拿下43勝，可以說是讓獅隊最頭痛的外籍洋投，對於其優秀成績與實力獅隊給予正面肯定，除濕機上面還特別印製獅隊專屬LOGO。

另外，球團也特別安排中職勝投王潘威倫代表致贈另外一份禮物，就是「台南棒球場紅土瓶」，盒子還特別印製羅力在台南棒球場生涯出賽成績，希望羅力把台灣美好的回憶一起收藏，兩位百勝級投手相見互相擁抱，英雄惜英雄。