中職／獅吼音樂祭聯名商品來了 Uni-Girls全新商品曝光

統一獅隊音樂祭登場,在插畫家Second刻劃下,不只萊恩、盈盈、爽爽貓變身為棒球隊成員,就連小勞撫、凹凹熊也一起換新裝,組成名符其實的喵科家族。

獅隊指出,最萌的紀念商品同步於萊恩酷商城熱賣, 喜愛萊恩、盈盈與爽爽貓的球迷趕快來收藏,甜系聯名主題球衣採用粉嫩的多多色球衣,及爽爽貓打棒球的可愛插畫,穿起來直接變成可愛的代名詞。

這次萊恩酷商品開發 「UnilionsX爽爽貓聯名商品」,除了爽爽貓主題球衣外,特別推出T恤、球帽、紀念球、零錢包、小包及地墊,除可愛好用的周邊外,還有童裝T恤和童帽。

音樂祭搭配Uni-Girls第三張單曲發表設計「You Need Girls女孩盛典」,趁勢推出女孩商品,包括「You Need Girls立牌盲袋」及「You Need Girls毛巾」共18款。

萊恩酷同樣推出活動優惠,有興趣的球迷可上萊恩酷購物商城:https://lioncrew.uni-lions.com.tw/

萊恩酷線上商城限定,9月7日12:00至13日23:59單筆消費滿1000元,贈爽爽貓木漿海綿1枚(贈品不累贈),滿2000元且訂單內涵女孩商品一件,即可抽女孩最新單曲簽名板(20張)。

萊恩酷實體門市限定9月23日同步開賣,當天單筆消費含任一女孩商品即贈透卡乙張(贈品不累贈),24、25日單筆消費滿3000元且訂單內含女孩商品一件,即贈當日女孩擊掌劵(每日限量45張,不累贈,贈完為止)。