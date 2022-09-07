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中職／獅吼音樂祭聯名商品來了 Uni-Girls全新商品曝光

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供

統一獅隊音樂祭登場，在插畫家Second刻劃下，不只萊恩、盈盈、爽爽貓變身為棒球隊成員，就連小勞撫、凹凹熊也一起換新裝，組成名符其實的喵科家族。

獅隊指出，最萌的紀念商品同步於萊恩酷商城熱賣， 喜愛萊恩、盈盈與爽爽貓的球迷趕快來收藏，甜系聯名主題球衣採用粉嫩的多多色球衣，及爽爽貓打棒球的可愛插畫，穿起來直接變成可愛的代名詞。

這次萊恩酷商品開發 「UnilionsX爽爽貓聯名商品」，除了爽爽貓主題球衣外，特別推出T恤、球帽、紀念球、零錢包、小包及地墊，除可愛好用的周邊外，還有童裝T恤和童帽。

音樂祭搭配Uni-Girls第三張單曲發表設計「You Need Girls女孩盛典」，趁勢推出女孩商品，包括「You Need Girls立牌盲袋」及「You Need Girls毛巾」共18款。

萊恩酷同樣推出活動優惠，有興趣的球迷可上萊恩酷購物商城：https://lioncrew.uni-lions.com.tw/

萊恩酷線上商城限定，9月7日12：00至13日23：59單筆消費滿1000元，贈爽爽貓木漿海綿1枚（贈品不累贈），滿2000元且訂單內涵女孩商品一件，即可抽女孩最新單曲簽名板（20張）。

萊恩酷實體門市限定9月23日同步開賣，當天單筆消費含任一女孩商品即贈透卡乙張（贈品不累贈），24、25日單筆消費滿3000元且訂單內含女孩商品一件，即贈當日女孩擊掌劵（每日限量45張，不累贈，贈完為止）。

獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供
獅吼音樂祭聯名商品。圖／統一獅隊提供

棒球 統一獅

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