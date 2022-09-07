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棒球／前味全投手田澤純一回到生涯起點 重返日本業餘隊

聯合新聞網／ 綜合報導
田澤純一曾效力中職味全龍擔任終結者。 圖／報系資料照
田澤純一曾效力中職味全龍擔任終結者。 圖／報系資料照

上季在味全龍隊擔任終結者的日籍洋將投手田澤純一，因龍隊在新球季改補強洋砲而無緣續約，改轉往墨西哥職棒發展，而他今日宣布，即將回歸日本業餘強權「ENEOS野球部」，結束14年旅外生涯，回到最初起點。

2005年田澤純一自日本橫濱商科大學高等學校畢業後，生涯第一支加入的球隊就是「新日本石油ENEOS」（現ENEOS野球部），磨練三年後於2008年赴美挑戰大聯盟，先從紅襪2A起步，並於隔年2019年升上大聯盟，但好景不常，在2010年時接受TJ手術整年報銷，所幸手術後恢復得當，還在2013年幫助紅襪拿下世界大賽勝利。

田澤純一在2017年以自由球員身分與馬林魚簽下2年合約，但表現不佳於隔年季中被釋出，9月一度在天使拼回大聯盟，但這也是他大聯盟最後出賽，此後成為浪人在小聯盟打拼，2020年季前被辛辛那提紅人隊釋出後結束旅美生涯，返回日本後由於受困球監被日職封殺，轉而加盟獨立聯盟的埼玉武藏熱火熊隊，進而在2021加盟中華職棒味全龍，擔任終結者腳色。

去年田澤純一在味全龍健康出賽整季，後援58場，貢獻60.2局，防禦率3.56，並拿下30場救援成功，儘管表現不俗，但因味全龍戰力佈局，希望能補強攻擊，因此決定不與田澤純一續約。結束中華職棒生涯後，田澤並沒有放棄旅外，選擇加入墨西哥職棒的杜蘭哥將軍隊（Generales de Durango），出賽13場，拿下2勝1敗，然而防禦率是不盡理想的12.08。

旅外多年後，36歲的田澤純一倦鳥歸巢，今日宣布將回歸ENEOS野球部，並且表示：「在ENEOS的期間，除了學習到棒球的技術，也學習到如何做好一位球員，如今我回到了這裡，我想盡我所能的為球隊作出貢獻」，而他目前正在為10月30日的舉行的社會人野球日本錦標賽做準備，目標是奪下冠軍鑽石旗榮耀。

味全龍

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