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U18世界盃／熱身賽勝加拿大 中華隊首戰碰巴拿馬

中央社／ 台北7日電
U18世界盃棒球賽台灣隊7日熱身賽迎戰加拿大隊，靠著劉俊緯（左2）單場3安打猛打賞，以8比4勝出。圖右1為投手林鉑濬。 （中華民國棒球協會提供）中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊7日熱身賽迎戰加拿大隊，靠著劉俊緯（左2）單場3安打猛打賞，以8比4勝出。圖右1為投手林鉑濬。 （中華民國棒球協會提供）中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊今天熱身賽迎戰加拿大隊，靠著劉俊緯單場3安打猛打賞，以8比4勝出，台灣隊世界盃首戰將於9日深夜登場，對手將是巴拿馬。

U18世界盃棒球賽將於美國時間9月9日在佛羅里達州點燃戰火，尋求衛冕的台灣隊9月2日提前赴美備戰，並規劃3場熱身賽，首戰以13比1大勝澳洲隊後，昨天以5比6不敵美國隊，今天與加拿大隊碰頭，為正式比賽進行最後暖身。

台灣隊首局靠著劉俊緯敲安，先馳得點，隨後靠著野手選擇跑回第2分，台灣隊2局上趁著對方投手控球不穩，展開攻勢，陳致語、劉俊緯安打串連，再添2分，第4、5局合計再追加2分。

台灣隊前7局結束以6比3領先，提前確定奪得勝利，經兩隊同意後多打1局、演練突破僵局制，台灣隊和加拿大隊第8局各得2分、1分，台灣隊最終就以8比4勝出，以劉俊緯單場4打數3安打表現最佳，台灣隊在熱身賽累計2勝1敗作收。

台灣隊陽念希此役先發投2局僅失1分，林佳緯、林鉑濬接力中繼，第3至6局都未失分，第7局換上王彥恩後，讓對手單局追回2分，2出局後改派台鋼雄鷹今年季中選秀首輪第7順位指名投手伍祐城救火，靠著飛球化解危機，後續在第8局掉1分。

U18世界盃棒球賽共12隊參賽，預賽分2組，採單循環賽，取分組前3名，進入6強複賽（超級循環賽），台灣隊與日本、墨西哥、澳洲、巴拿馬、義大利同組，預計台灣隊首戰將於台灣時間9日深夜11時出戰巴拿馬。

棒球 台鋼雄鷹

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