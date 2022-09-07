中職／送給羅力勝利球 曾峻岳完成心願還飆生涯最速

「羅力剩下2場出賽，我都要幫他守住勝利。」曾峻岳許下的心願，在9月5日羅力新莊主場引退賽中達成，曾峻岳登板守住3分領先，拿下救援成功，還飆出生涯最速的156公里球速。

羅力是在8月19日賽後向富邦悍將隊隊友們宣布自己即將引退，告別待了9年的中華職棒，隔天的記者會上，球團也宣布，羅力還剩下2場在新莊主場的出賽。

「守護神」曾峻岳知道這項消息，8月20日賽前受訪時，就許下要為羅力守住2場勝利的承諾，「他拿百勝那一場，我沒有機會登板，所以接下來這2場我都想上，不管分數是領先多少。」

羅力在7月23日拿下生涯百勝，那一場悍將隊以4：0擊敗味全龍隊，沒有救援機會下，不需要曾峻岳登板；而宣布引退後的倒數第2戰，羅力在8月25日登板先發7局失1分無關勝敗，那一場悍將後段遭逆轉，也沒有曾峻岳上場空間。

到了9月5日，曾峻岳終於等到機會，9局上場關門投出三上三下，乾淨俐落守住6：3領先，進帳本季第14次救援成功，對他來說更重要的是守住羅力的勝利，走回一壘休息區時，曾峻岳笑著將勝利球交到羅力手中。