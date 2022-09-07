中職／悍將音樂節第二波名單 熊仔、張若凡開球兼獻唱

富邦悍將隊年度音樂主題日「富邦證券G!POP流行音樂節」，在9月24日、25日登場，第二波表演嘉賓公布，9月24日（六）「饒舌鬼才」熊仔、9月25日（日）「催淚歌姬」張若凡將為比賽開球，同時帶來賽後演唱。

富邦悍將隊年度音樂主題日「富邦證券G!POP流行音樂節」，9月24日（六）「饒舌鬼才」熊仔將為比賽開球，同時帶來賽後演唱。圖／富邦悍將隊提供

學院派「饒舌鬼才」熊仔，擅長用饒舌音樂說故事，2015年首張專輯亮相即奪得金音獎三項大獎，近期更是以歌曲「88BARS」拿下第33屆金曲獎最佳作詞人獎，每首歌曲深受時下年輕人的瘋狂熱愛，熊仔9月24日來到新莊棒球場賽後演唱，同時賽前將為比賽開球。

「催淚歌姬」張若凡透過歌唱選秀節目出道，首發單曲「走了嗎」即奪下KKBOX排行榜亮眼成績，並搭配偶像劇演唱多首膾炙人口歌曲，近期更演唱「正義的算法」演唱插曲「我陪你好嗎」，再度引起歌迷們共鳴，張若凡在9月25日首度在棒球場開唱，並且在賽前獻出開球處女秀。

富邦悍將與富邦證券合作，連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，在新莊城堡舉辦大型音樂盛典，「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔將在9月24日（六）賽後進行演唱，9月25日則有「催淚歌姬」張若凡及大咖神秘嘉賓即將登場，主題日兩天內野全區門票加價200元，更多詳細內容請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。