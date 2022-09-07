日職／巨人傳奇長嶋茂雄緊急住院 意識清楚暫無危險

日本職棒巨人隊傳奇球星長嶋茂雄傳出昨天緊急住院，據日本媒體報導，有輕微腦出血情況，不過意識清楚，而球團也表示沒有生命危險，但詳細情形要過幾天才能說明。

多家日本媒體今天報導長嶋茂雄住院消息，其中「Sponichi Annex」指出，長嶋茂雄昨天在家中出現頭暈症狀，並透過救護車緊急送醫，巨人隊球團表示：「確實有救護車送醫一事，不過對於病況無進一步消息。」

長嶋茂雄在2004年3月曾因腦栓塞住院，後續導致右半身麻痺、行動不見，持續復健中，2018年7月則因身體不適入院，當時檢查出有膽結石。

去年東京奧運開幕式，長嶋茂雄和王貞治、松井秀喜一起舉著聖火進場，長嶋茂雄一步一步慢慢前進的姿態，感動不少棒球迷。

今年86歲的長嶋茂雄還是很活躍，今年3月25日才到東京巨蛋看巨人隊的開幕戰，6月3日在巨人與羅德隊的比賽時，還與達成完全比賽的佐佐木朗希會面，稱讚他是「當今第一」的投手，最近一次到東京巨蛋觀戰是8月20日對阪神隊之戰。