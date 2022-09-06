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中職／悍將有滿壘計破壞者 范國宸一棒3分引爆胡智為

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊范國宸滿壘時敲出二壘打，一棒清光壘包。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊范國宸滿壘時敲出二壘打，一棒清光壘包。圖／富邦悍將隊提供

破解滿壘計，富邦悍將隊有「滿壘男」，范國宸第3局在滿壘時以二壘打清光壘包，幫助悍將終場以5：1擊敗統一獅隊，郭俊麟先發5局失1分，拿下本季第3勝、也是個人3連勝。

獅隊由「大哥」胡智為先發，悍將在第3局靠1安打、2保送攻占滿壘，這次並未大中計，而是由范國宸敲出二壘打建功，一棒挹注3分，高國輝的內野飛球也因一壘手潘傑楷的接球失誤，讓悍將再多跑回1分，取得4：0優勢。

加上這個打席在內，范國宸生涯在滿壘時30打數敲出15支安打，打擊率高達5成，包括2支全壘打、4支二壘打，貢獻34分打點。

獅隊在3局下由新洋砲羅薩的安打追回1分，這是他在中職生涯的首安打、首打點，也幫助獅隊終止連21局未得分窘境，但獅隊在這局一度出現滿壘的大好機會，卻未能再進逼分數。

胡智為僅投3局、67球退場，第2任後援投手王鏡銘在第6局兩出局後被高國麟一壘打、辛元旭二壘打串聯再失血，悍將擴大領先優勢，獅隊最終吞下3連敗。

范國宸 胡智為

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