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中職／秋季限定版鋼龍巨化 個人優質先發認定是7局2分

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊鋼龍拿下本季第10勝。記者侯永全／攝影
味全龍隊鋼龍拿下本季第10勝。記者侯永全／攝影

味全龍隊經歷9局驚魂，終場以4：3擒下中信兄弟隊，洋投鋼龍先發8局僅被敲3安打、無失分，拿下本季第10勝，總教練葉君璋認為正常，「以他的能力，本來就是會有10勝的投手。」也點出天氣逐漸轉涼，對鋼龍的投球會更有利，「今天的天氣，對他來說是天時地利人和。」

鋼龍此役先發8局共用101球，岳政華從他手中敲出雙安，已是此役拆解鋼龍最有一套的人，其餘8個棒次面對鋼龍合計24打數只有1安打，以好投獲選單場MVP。

龍隊9局情勢一度搞到緊張，最終可以收下勝利，葉君璋也鬆了口氣，「我們球隊上個禮拜狀況沒有很好，這場贏了對我們滿重要，不管過程怎樣，贏了是最好的結果。」

談到鋼龍的好投，葉君璋提到鋼龍怕熱的屬性，「以往天氣一熱汗就會流很多汗，今天沒有看到這個狀況。」

鋼龍也認同，今天的天氣讓他可以在沒有流很多汗的狀況下投球，但被追問本季以18顆暴投居聯盟第一是否與容易流汗有關，他說：「暴投比較多牽涉到技術層面、心理層面，有時候當下無法很專注照著捕手指示控到想要的位置，和天氣沒關係，是我在技術面需要去克服的。」

這一勝也讓鋼龍完成10勝賽季，他對此表示，「10勝當然是紀錄上的成功表現，但更專注想要帶給球隊穩定度的局數，我在季初就希望每場都能為球隊投到七局，失分控制在兩分，這是我對優質先發的認定。」

葉君璋 中信兄弟

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