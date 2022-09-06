中職／鋼龍的強襲！兄弟3連勝告終 官大元好投晚節不保

中信兄弟、味全龍隊的老二之爭，今天由洋投鋼龍主宰賽場，先發8局只被敲出3安打、無失分，龍隊前兩分都靠高飛犧牲打拿下，第8局串聯安打攻破兄弟老將官大元，終場以4：3中止兄弟的3連勝，鋼龍拿下本季第10勝。

兩隊不管在全年度、下半季都是排名居2、3名，在季後賽門票之爭為兩大有力角逐者，今天在天母球場過招。

鋼龍先發8局共用101球，岳政華從他手中敲出雙安，已是此役拆解鋼龍最有一套的人，其餘8個棒次面對鋼龍合計24打數只有1安打。伍鐸把關第9局釀成超大危機，被敲3安打、1失誤、1暴投，讓兄弟趕回3分，有驚無險守下勝利。

9日即將度過39歲生日的官大元，繼續以先發投手的身分有不俗演出，投7局被敲9安打、失4分。

官大元所丟掉的第1分出現在第4局，林智勝、吉力吉撈．鞏冠相繼敲出安打，攻占一、三壘之際，李凱威以高飛犧牲打開張分數；第7局李凱威先獲保送，劉基鴻補上安打，無人出局就有跑者站上三壘，董秉軒以高飛犧牲打追加分數。