快訊

林穎孟逼簽2024「不投降承諾書」 柯文哲爆氣：我管你去死

中職／鋼龍的強襲！兄弟3連勝告終 官大元好投晚節不保

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊鋼龍。記者侯永全／攝影
味全龍隊鋼龍。記者侯永全／攝影

中信兄弟、味全龍隊的老二之爭，今天由洋投鋼龍主宰賽場，先發8局只被敲出3安打、無失分，龍隊前兩分都靠高飛犧牲打拿下，第8局串聯安打攻破兄弟老將官大元，終場以4：3中止兄弟的3連勝，鋼龍拿下本季第10勝。

兩隊不管在全年度、下半季都是排名居2、3名，在季後賽門票之爭為兩大有力角逐者，今天在天母球場過招。

鋼龍先發8局共用101球，岳政華從他手中敲出雙安，已是此役拆解鋼龍最有一套的人，其餘8個棒次面對鋼龍合計24打數只有1安打。伍鐸把關第9局釀成超大危機，被敲3安打、1失誤、1暴投，讓兄弟趕回3分，有驚無險守下勝利。

9日即將度過39歲生日的官大元，繼續以先發投手的身分有不俗演出，投7局被敲9安打、失4分。

官大元所丟掉的第1分出現在第4局，林智勝、吉力吉撈．鞏冠相繼敲出安打，攻占一、三壘之際，李凱威以高飛犧牲打開張分數；第7局李凱威先獲保送，劉基鴻補上安打，無人出局就有跑者站上三壘，董秉軒以高飛犧牲打追加分數。

官大元生涯最長投球局數為7局，此役前7局投完共用85球、僅失2分，第8局繼續站上投手丘，但一個出局數都沒抓到，連續被敲3安打再失分，也在此時被換下。

中信兄弟隊官大元。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊官大元。記者侯永全／攝影

官大元 李凱威

延伸閱讀

中職／岳政華不被負面想法關在籠子 許基宏提醒做自己

中職／參與罕見紀錄集體Q版化 岳政華嘴甜誇周董本來就年輕

中職／打全壘打還被罵 劉基鴻納悶：真的太超過

中職／李凱威敲勝利安 劉基鴻補三分砲

相關新聞

日職／西武開賽11上11下 吳念庭串聯3轟擊垮羅德

西武隊今天在主場開賽不順，連續11名打者遭羅德先發投手石川步解決，4局下兩出局後大爆發，3到5棒森友哉、山川穗高、吳念庭...

中職／「比翻譯更像在地人」 關於羅力讓人很意外的points

羅力昨日引退賽用勝投為自己的棒球生涯畫下完美句點，離開台灣的日子開始倒數計時，各大社群上網友陸續表達不捨之情，而曾於2016~2020擔任義大犀牛、富邦悍將翻譯，現職悍創運動行銷負責羅力經紀事務的賀達

中職／詹子賢球棒遭竊追回 球團證實貨運公司所為

中信兄弟隊詹子賢驚傳球棒在自家屏東中國信託公益園區遭竊事件，球團已經掌握過程，確認為貨運公司內部員工假借職務之便所為，將...

中職／兩次炸出團隊紀錄都有他 周思齊收藏獨家紀念

中信兄弟隊近年兩次用全壘打炸出的罕見團隊紀錄，周思齊是唯一兩次都留名的成員，人生中還想解鎖什麼罕見團隊紀錄，周思齊被這題...

中職／不是「龍系列」洋將 龍隊新洋砲谷德溫已抵台

味全龍隊今天正式公布新洋砲，具備6年大聯盟經歷的美國籍外野手谷德溫（Brian Goodwin） ，將披上23號球衣，已...

中職／鋼龍的強襲！兄弟3連勝告終 官大元好投晚節不保

中信兄弟、味全龍隊的老二之爭，今天由洋投鋼龍主宰賽場，先發8局只被敲出3安打、無失分，龍隊前兩分都靠高飛犧牲打拿下，第8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。