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中職／拿莫．伊漾攻擊慾望更強烈 解釋為何「會被罵」

中央社／ 台北6日電
中華職棒味全龍隊野手拿莫．伊漾今年開季打出不錯成績，但季中打擊狀況往下掉，明星賽過後狀況更明顯，直到近期慢慢調整找回好狀態，6日賽前連兩場出賽雙安，晚間與中信兄弟交手，前兩打數也都敲出安打。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊野手拿莫．伊漾今年開季打出不錯成績，但季中打擊狀況往下掉，明星賽過後狀況更明顯，直到近期慢慢調整找回好狀態，6日賽前連兩場出賽雙安，晚間與中信兄弟交手，前兩打數也都敲出安打。（味全龍隊提供）

中職味全龍野手拿莫．伊漾擺脫前陣子小低潮，近期攻擊慾望更強烈收到不錯效果，「如果打得太小心，就換自己要小心了」，之前因雨暫停比賽手拿「會被罵」紙條對鏡頭，他也解釋原因。

中華職棒味全龍隊野手拿莫．伊漾今年開季打出不錯成績，但季中打擊狀況往下掉，明星賽過後狀況更明顯，8月整月48打數僅敲出5支安打，打擊率1成04，近期慢慢調整找回好的狀態，今天賽前連兩場出賽雙安，今天與中信兄弟隊交手，前兩打數也都敲出安打。

拿莫．伊漾表示，狀況不好的時候，就會怕打到壞球，攻擊慾望縮減，教練團用激將法鼓勵，「反正已經打到很多壞球了、不差多打幾顆」。拿莫．伊漾笑說，這樣想也沒錯，轉變想法，讓攻擊慾望更強烈展現出來，收到不錯的效果。

拿莫．伊漾透露，8月低潮時也會心急，打不好的時候收到很多私訊，也有責罵的聲音，「例如說我只會打明星賽」之類的。

拿莫．伊漾之前因雨暫停比賽時的模仿秀和跳舞秀都很吸睛，1日與富邦悍將隊交手，因雨暫停，大家都在期待他的表演，他卻拿著手寫的「會被罵」紙條對著鏡頭，他今天也揭秘，原來就是怕被球迷罵。

拿莫．伊漾自評算是滿會轉換負面情緒的人，但收到批評的訊息還是會心灰意冷、需要一點時間轉換。談起之前隊友劉基鴻被球迷私訊攻擊，拿莫．伊漾直言有點過分，也提到還是會努力把該做的事情做好，「畢竟喜歡的事情能變成自己的工作很幸運」。

拿莫．伊漾有好歌喉，也常常在網路上開直播跟球迷同樂，之前低潮時沒有心思唱歌，但後來彈吉他舒緩壓力，他開玩笑說，「彈一下吉他手感就回來了」。除了吉他，拿莫．伊漾還會鋼琴、爵士鼓，多才多藝。

拿莫．伊漾 明星賽 味全龍

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