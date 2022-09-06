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日職／西武開賽11上11下 吳念庭串聯3轟擊垮羅德

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
吳念庭(中)擊出全壘打與隊友慶祝。 擷圖自推特
吳念庭(中)擊出全壘打與隊友慶祝。 擷圖自推特

西武隊今天在主場開賽不順，連續11名打者遭羅德先發投手石川步解決，4局下兩出局後大爆發，3到5棒森友哉、山川穗高、吳念庭連續轟出全壘打，終場以3：2獲勝。

西武前3局都是3上3下、吞下4次三振，4局下前兩個出局數也吞K，森友哉轟出中左外野方向陽春砲，攻下全場第1分，帶動全隊士氣，接下來山川穗高轟出左外野陽春砲、吳念庭追加右外野陽春砲，一口氣攻下3分。

3人分別是本季第8轟、第38轟、第5轟，山川穗高穩居太平洋聯盟全壘打王，這3轟讓西武先發投手高橋光成愈看愈過癮，吳念庭跑回本壘時，隊友在場邊熱情迎接，高橋光成相當開心和他擊掌。

吳念庭3打數1安打，吞下1次三振，本季出賽80場，打擊率2成41、全壘打5支、打點25分。

高橋光成靠這3支全壘打取得領先，投7.2局被揮出8支安打，失兩分只有1分自責，奪下本季第10勝（7敗），也是近4季第3次勝場達2位數。

石川步投6局，被揮出5支安打，飆出8次三振，同樣優質先發，卻敗在3支全壘打，本季戰績掉到7勝6敗。

吳念庭 西武

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