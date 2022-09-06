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中職／詹子賢球棒遭竊追回 球團證實貨運公司所為

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
詹子賢。圖／中信兄弟隊提供
詹子賢。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊詹子賢驚傳球棒在自家屏東中國信託公益園區遭竊事件，球團已經掌握過程，確認為貨運公司內部員工假借職務之便所為，將歸還球棒並進行內部懲處，球團及受害球員也表態希望對方能夠道歉並反省，不要再有類似事件發生。

偷球棒事件經由詹子賢的限時動態曝光，監視器畫面清楚捕捉到竊盜行為，一位穿著紅色上衣的男子順手就從球具中丁拎走一支球棒，他也留言烙狠話，「其實跟我說一聲，拿一支給你都不是問題，本人這一生最痛恨心術不正之人，不親自歸還，請些人過去熱鬧一下。」

球團稍後發布聲明，證實此事，「今日（6日）下午，貨運公司內部員工假借職務之便，進入屏東中國信託公益園區送貨時，未經球員同意擅自拿取球員的球棒。」

球團表示，「經調閱監視器查證後，已與該貨運公司聯繫，貨運公司將歸還球棒並進行內部懲處。中信兄弟球團及球員希望該名人員，除了歸還球棒之外能夠致歉並反省，不要再有類似事件發生。」

詹子賢IG限動畫面：

中信兄弟 詹子賢

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