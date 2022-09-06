中職／兩次炸出團隊紀錄都有他 周思齊收藏獨家紀念

中信兄弟隊近年兩次用全壘打炸出的罕見團隊紀錄，周思齊是唯一兩次都留名的成員，人生中還想解鎖什麼罕見團隊紀錄，周思齊被這題考倒，「這些都是不可預期的紀錄，這次的已經很難了，還剛好4321，還有什麼紀錄？真的想不到。」

兄弟在2020年7月2日以20：0虐殺樂天桃猿隊，當時紀錄為中職史上第一次的單場5發三分砲，由黃鈞聲、陳子豪、蘇緯達、許基宏、周思齊聯手締造。

今年9月4日之戰，兄弟以12：4擊敗味全龍隊，則是史上第三次的團隊完全全壘打，依序出現周思齊滿貫砲、陳文杰三分砲、岳政華兩分砲及福來喜陽春砲。

周思齊當時參與到單場5顆3分球之夜後，拿了球衣找其他參與到紀錄的隊友簽名，留作自己的獨家紀念，這次也有一樣的計畫，「但等有新的球衣到再簽，我怕不夠…。」

兄弟針對兩次紀錄都有推出商品，上次是5入一組的毛巾，這次還有立牌和短T，T恤以4人的Q版畫像設計，背後還有小小的颱風圖示，幫這次在強風幫忙下誕生的紀錄打上「颱風號」，小巧思獲得球迷讚賞。

周思齊當場看了Q版畫像，被虧被畫得很年輕，他回應：「啊福來喜本來就看起來比我老啊。」至於岳政華、陳文杰，周思齊說：「大家都很年輕啦！如果和他們比，是長得和他們差不多年輕。」