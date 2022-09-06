中職／岳政華不被負面想法關在籠子 許基宏提醒做自己
中職中信兄弟隊野手岳政華近期長打有不錯發揮，還參與了4日難得的團隊全壘打紀錄，岳政華感謝許基宏提醒鼓勵，要他不要被心裡的想法關在籠子裡，做自己也慢慢有好表現。
中華職棒中信兄弟的野手岳政華近期一軍出賽有不錯的表現，4日兄弟與味全龍隊比賽，兄弟隊3局周思齊敲出滿貫砲、陳文杰敲出3分砲，岳政華5局敲出2分砲，福來喜7局補上陽春砲，團隊單場湊滿4種類型全壘打、為史上第3次。
岳政華表示，上場其實沒有想太多，想辦法打到球心，再看球往哪邊飛，2分砲那一球打到有感覺力量釋放，但原本沒有想過會是全壘打，跑經過一壘看到球飛出去，自己也笑出來。
岳政華7月底透過疫情遞補名單上一軍，他表示，心態上有很大的不同，以前太結果取向，還沒做之前就會先把不好的結果想起來，這次上一軍比較放得開。
岳政華也提到，會有這樣想法上的轉變，很多學長都有鼓勵他，許基宏跟他說了很多，「學長叫我做自己，說我本來技術上就不錯，是因為心裡的想法，感覺讓自己被關在籠子裡了」。
岳政華把學長的話聽進去，讓自己不要想太多，希望可以越打越好。兄弟今年外野狀況比較多，岳政華把握機會表現，他提到，學長們對球隊有很大的貢獻，希望可以補上、替球隊作出貢獻。
兄弟4日難得的團隊全壘打紀錄，球團也有推出商品，商品上有Q版球員畫像，岳政華看到自己的畫像直呼，「那個痣也太大了吧」，也笑說好像把福來喜畫得太黑了。
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