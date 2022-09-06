快訊

柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班

墾丁秘境2年輕男女浮潛溺水 無生命跡象送醫雙雙不治

中職／岳政華不被負面想法關在籠子 許基宏提醒做自己

中央社／ 台北6日電
中華職棒中信兄弟隊野手岳政華近期一軍出賽表現不錯，他7月底透過疫情遞補名單上一軍，他表示，心態上有很大不同，以前太結果取向，還沒做之前就會先把不好的結果想起來，這次上一軍比較放得開。（中信兄弟提供）
中華職棒中信兄弟隊野手岳政華近期一軍出賽表現不錯，他7月底透過疫情遞補名單上一軍，他表示，心態上有很大不同，以前太結果取向，還沒做之前就會先把不好的結果想起來，這次上一軍比較放得開。（中信兄弟提供）

中職中信兄弟隊野手岳政華近期長打有不錯發揮，還參與了4日難得的團隊全壘打紀錄，岳政華感謝許基宏提醒鼓勵，要他不要被心裡的想法關在籠子裡，做自己也慢慢有好表現。

中華職棒中信兄弟的野手岳政華近期一軍出賽有不錯的表現，4日兄弟與味全龍隊比賽，兄弟隊3局周思齊敲出滿貫砲、陳文杰敲出3分砲，岳政華5局敲出2分砲，福來喜7局補上陽春砲，團隊單場湊滿4種類型全壘打、為史上第3次。

岳政華表示，上場其實沒有想太多，想辦法打到球心，再看球往哪邊飛，2分砲那一球打到有感覺力量釋放，但原本沒有想過會是全壘打，跑經過一壘看到球飛出去，自己也笑出來。

岳政華7月底透過疫情遞補名單上一軍，他表示，心態上有很大的不同，以前太結果取向，還沒做之前就會先把不好的結果想起來，這次上一軍比較放得開。

岳政華也提到，會有這樣想法上的轉變，很多學長都有鼓勵他，許基宏跟他說了很多，「學長叫我做自己，說我本來技術上就不錯，是因為心裡的想法，感覺讓自己被關在籠子裡了」。

岳政華把學長的話聽進去，讓自己不要想太多，希望可以越打越好。兄弟今年外野狀況比較多，岳政華把握機會表現，他提到，學長們對球隊有很大的貢獻，希望可以補上、替球隊作出貢獻。

兄弟4日難得的團隊全壘打紀錄，球團也有推出商品，商品上有Q版球員畫像，岳政華看到自己的畫像直呼，「那個痣也太大了吧」，也笑說好像把福來喜畫得太黑了。

許基宏 中信兄弟

延伸閱讀

中職／參與罕見紀錄集體Q版化 岳政華嘴甜誇周董本來就年輕

中職／兄弟「完全全壘打」助總嚇一跳 周思齊喊再戰2年

中職／周思齊帶頭「完全全壘打」 兄弟4轟打爆味全

中職／40歲周思齊轟出神紀錄 史上第二老敲出滿貫砲

相關新聞

日職／西武連3棒開轟 吳念庭壓軸砲轟石川步

西武隊今天在主場迎戰羅德隊，雙方前3局掛零，4局下3到5棒森友哉、山川穗高、吳念庭連續轟出全壘打，讓羅德先發投手石川步損...

中職／「比翻譯更像在地人」 關於羅力讓人很意外的points

羅力昨日引退賽用勝投為自己的棒球生涯畫下完美句點，離開台灣的日子開始倒數計時，各大社群上網友陸續表達不捨之情，而曾於2016~2020擔任義大犀牛、富邦悍將翻譯，現職悍創運動行銷負責羅力經紀事務的賀達

中職／兩次炸出團隊紀錄都有他 周思齊收藏獨家紀念

中信兄弟隊近年兩次用全壘打炸出的罕見團隊紀錄，周思齊是唯一兩次都留名的成員，人生中還想解鎖什麼罕見團隊紀錄，周思齊被這題...

中職／不是「龍系列」洋將 龍隊新洋砲谷德溫已抵台

味全龍隊今天正式公布新洋砲，具備6年大聯盟經歷的美國籍外野手谷德溫（Brian Goodwin） ，將披上23號球衣，已...

中職／詹子賢球棒遭竊追回 球團證實貨運公司所為

中信兄弟隊詹子賢驚傳球棒在自家屏東中國信託公益園區遭竊事件，球團已經掌握過程，確認為貨運公司內部員工假借職務之便所為，將...

中職／兄弟新洋投奧特羅預計週末抵台 助總評價：會玩球

中職中信兄弟隊8月底簽下新洋投奧特羅，預計週末抵台，9月19日洋將大限將至，總教練林威助坦言時間點有點尷尬，但奧特羅是很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。