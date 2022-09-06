中職／參與罕見紀錄集體Q版化 岳政華嘴甜誇周董本來就年輕

中信兄弟隊在9月4日打出中職史上第三次團隊「完全全壘打」，岳政華的本季第3轟參與到這項罕見紀錄，看到球團出的Q版人物紀念T恤，評價福來喜畫得最像，但膚色要再白一點，周思齊則是畫得和本人一樣年輕。

岳政華今年表現以5月28日降下二軍、7月底藉疫情支援重返一軍為明顯分水嶺，在那之前出賽24場，打擊率僅1成67，但再次回來後的24場比賽，繳出打擊率3成53，本季3轟都在重返一軍後敲出。

轉變出在哪裡？岳政華指出自己在心態上的問題，「之前打之前都會把不好的結果想起來，結果還是不好，這次上來就放得比較開。」

他透露不少學長都給自己開導，包括許基宏，也常跟他說要他做自己，「他們說我的技術本來就不錯，因為心理層面的想法讓自己被關住的感覺，其實我不只這樣，基宏這樣講也有道理，看打怎樣就怎樣，就盡情發揮。」

他的本季第3轟參與到罕見紀錄，成為「完全全壘打」中的兩分砲，岳政華也覺得很開心，但自爆其實是要感謝颱風軒嵐諾的幫忙，「那球前面打到力量已經釋放，無法再出力了，剛好風比較大就飛出去了，我本來覺得是out，過一壘看到出去還在笑。」

福來喜的陽春砲後，確定「完全全壘打」成立，岳政華也覺得榮幸參與到這項紀錄，看到球團出的Q版人物紀念T恤，他笑說把自己的痣畫太大顆，「福來喜最像，但是要白一點吧！他沒有那麼黑。」至於被畫得很年輕的周思齊，岳政華嘴很甜，「沒有，他本來就長得很年輕。」