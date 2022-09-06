U18亞青女籃／蕭豫玟狂轟39分白搭 中華隊首戰不敵日本

延後一天登場的U18亞青女籃賽今天在印度班加羅爾登場，中華隊首戰碰上屆亞軍日本隊，184公分的蕭豫玟繳出39分、15籃板的亮眼「雙10」成績，但團隊外線熄火，最終以77：90吞下首敗。

蕭豫玟是締造HBL女甲3連霸的淡水商工當家中鋒，披上中華隊戰袍的第一戰，她開賽就在籃下連打進兩球，助隊首節以19：20緊咬比數；第二節日本一度拉開到45：33，中華隊暫停後靠蕭豫玟籃下打進止血，但日本外線再開火，單節就轟下32分，半場打完領先擴大到52：38。

日本上半場三分球12投4中，反觀中華隊外線出手6投盡墨，且出現14次失誤，只有蕭豫玟24分、9籃板一柱擎天，張聿嵐和宋瑞蓁的後場雙星的各4分已是次佳。

易籃再戰，中華隊在張聿嵐和蕭豫玟各打進兩球下打出8：3攻勢，宋瑞蓁快攻得手後一度追到48：55，但日本兩次快攻加上外線得手，馬上回敬7：0小高潮，差距再回兩位數；中華隊節末找回準星，一度縮小差距到60：64，可惜讀秒階段最後幾波攻勢未果，三節打完仍以60：65落後。

決勝節日本再展現兇猛火力，開節不到2分鐘就靠兩記外線帶動一波11：0猛攻；8分11秒游沁樺終於投進中華隊單場第一記外線，張聿嵐再補刀，中華隊將差距縮小到10分差，蕭豫玟強攻籃下再將分數追到70：77，但日本再靠外線拉開比數，最終就以90：77收下勝利。

三節打完已達30分的蕭豫玟，第四節再進帳9分，成主播口中的「中華隊亮點」、「打出主宰力」，但全隊三分球10投僅1中且出現23失誤，加上只有游沁樺和張聿嵐各10分支援，沒能打下全員皆得分的日本。