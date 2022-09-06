中職／「比翻譯更像在地人」 關於羅力讓人很意外的points

羅力昨日引退賽用勝投為自己的棒球生涯畫下完美句點，離開台灣的日子開始倒數計時，各大社群上網友陸續表達不捨之情，而曾於2016~2020擔任義大犀牛、富邦悍將翻譯，現職悍創運動行銷負責羅力經紀事務的賀達毓(Daniel Ho)，昨日也在個人臉書分享數點「關於羅力你可能很意外的Point」，說明他與羅力的相處的親身體驗，這幾點雖然可能沒那麼讓人意外，還是希望透過這些小事讓大家了解羅力「大體上就是表裡如一的人」。

羅力節儉但絕不小氣

賀達毓以2則小故事為例，有一年羅力的手機壞了得換手機，結果挑老半天卻不是選當時最新的IPhone8，而是IPhone中古機。另外有次看到一款新的IPA啤酒，因價錢因素最終沒入手，直到自己隔一陣子又看到，決定自掏腰包買一手送羅力，因為「送一個好朋友，我覺得算便宜」。

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此外他表示羅力雖然節儉，但人絕對不小氣。有一次羅力要請全隊他最喜歡的冷翠咖啡，他自作主張問店家是否有折扣，但羅力對此很不高興，因為他不是那種會拗人便宜的人。

總是給兒子滿滿的愛

義大犀牛隊時期，羅力的兒子還很小。有一次兩人一起去買嬰兒用品，因為不知道在台灣會待多久，很多東西都不會買太貴太好的。在抉擇要買貴的還是便宜的嬰兒用餐椅，最後羅力選擇買貴，原因是「有了小孩之後，給他的東西都想買最好的」，雖然語帶無奈，但透露著興奮與驕傲。

喜歡日式拉麵

前義大、悍將翻譯賀達毓(左)與羅力(中)合照，右為今年投回大聯盟的邦威，三人一起吃羅力最愛的日式拉麵。 圖／賀達毓 Daniel Ho提供

羅力很愛吃日式拉麵，連隔離期間也會找外送。有一次在外地，因為隔天要回主場先發，所以與羅力一起提早回台北休息，車子開一開兩人都餓了，他提議直接開去一蘭，羅力眼睛整個亮起來。還有一次比賽提早結束，羅力特別請他打電話到店家，幫他留最後一碗麵。

熟悉台灣交通比翻譯更像在地人

接送洋將是翻譯工作的一部分，賀達毓坦承自己是路癡，沒有導航找不到路，任職義大時期反而是羅力常常發現他開錯路，並告知正確的方向，比他還像在地的高雄人。他舉例有一次自己因前天晚睡導致精神不濟，羅力主動提議幫忙開車，竟然很順利地回到義大宿舍。此外兩人有次同行去台北參加頒獎典禮，羅力甚至比他更熟悉捷運路線，還負責引路。

羅力的「改變」與「不變」

羅力對於比賽的態度不曾改變，接受採訪的時候，他總是說不特別追求個人成就，那只是追求團隊勝利副產品。但認識他的人一定會同意，那些真的不是場面話。賀達毓強調一直以來，從來沒有感覺到羅力對自己達成的紀錄有任何一絲驕傲。他說在羅力挑戰101勝的那天早上，特地傳了台北101的照片預祝羅力奪勝，但不敢張揚因此沒說破，沒想到羅力完全沒意識到這是祝賀，還以為他只是去爬山，讓自己快笑死。

他再提到羅力這幾年在飲食習慣上也有顯著的「改變」，以前還會一起去吃一些垃圾食物，近年來連喝水都十分講究，他引述Thurman教練曾經說過的話：「棒球總是強調穩定，但維持穩定不是一直做一成不變的事情，而是調整自己不斷突破」，就是最能形容羅力面對棒球事業的一段話。

羅力真的是暖男

最後賀達毓再分享一則羅力的「暖男」事蹟，當初他會離開球隊翻譯工作轉職，就是某日練球午後兩人聊天時，羅力鼓勵他走出舒適圈，並且認真分析優劣，才讓他下定決心選擇現在的工作。

而他也提到就是因為這樣的特質，讓羅力甘願為了陪伴小孩放棄大好職涯，在明年有望成「本土洋將」之際華麗轉身，根本就是Netflix電影《Me Time》的男生真人版，也讓他感嘆「原來這種灑狗血爽片的劇情，竟然離我們這麼近」。

值得一提的是這則貼文也引來前義大洋投、也是羅力的好朋友力猛留言，他表示雖然使用了自動翻譯，但仍不了解內容，不過相信作者肯定說了讓人感動的話，也敲碗希望能有英文版，讓國外網友也能看得懂。