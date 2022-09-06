快訊

明年過年放10天想出國？17國旅遊入境規定、限制一次弄懂

疫情升溫！次世代疫苗開放「兩階段接種」施打對象曝光

林智堅台大碩士學位遭撤銷 教育部證實已收到訴願書

U18世界盃／美國4投手都破150公里 中華隊交流賽吞敗

中央社／ 台北6日電
U18世界盃棒球賽台灣隊6日與美國隊打交流賽，美國隊派出4任投手球速都超過150公里，台灣隊比賽後半段才有較多的攻勢，終場以5比6吞敗。圖為效力美國匹茲堡海盜隊台灣好手陳柏毓（前排白衣者）、鄭宗哲（前排灰衣者）與U18代表隊合影。 （中華民國棒球協會提供）中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊6日與美國隊打交流賽，美國隊派出4任投手球速都超過150公里，台灣隊比賽後半段才有較多的攻勢，終場以5比6吞敗。圖為效力美國匹茲堡海盜隊台灣好手陳柏毓（前排白衣者）、鄭宗哲（前排灰衣者）與U18代表隊合影。 （中華民國棒球協會提供）中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊今天與美國隊打交流賽，美國隊派出4任投手球速都超過150公里，台灣隊比賽後半段才有較多的攻勢，終場以5比6吞敗，林盛恩中繼登板最快球速約148公里。

U18世界盃棒球賽台灣隊赴美參賽，先安排3場交流賽，今天與U18美國代表隊交手，台灣隊派出舒治浩先發，但開賽就有狀況，1局被敲4支安打、投出1次保送，失掉4分。

舒治浩2局投出觸身球保送、四壞保送，隊友守備失誤先掉1分，再接連被敲2支安打、再掉1分，今天總計投2局失掉6分。

台灣隊3局換上林詔恩，讓美國隊3上3下，4局續投出現1次保送、1次觸身球保送，但力守不失分，5局林盛恩接手中繼，2人出局後投出保送，三振抓到第3個出局數，伍祐城後援投1局，3任牛棚投手都沒有失分，林盛恩最快球速約148公里。

今天美國隊投手群都屬速球派，先發右投手羅德里格斯（Christian Rodriguez）最快球速約153公里，左投強生（Cameron Johnson）、哈克曼（AdamHachman）、狄克森（Blake Dickerson）依序登板，根據球探回報，3名後援左投球速也都超過151公里，其中1人最快球速可達約158公里。

台灣隊前4局僅拿下1分，比賽後半段有攻勢，5局黃劼希、黃勇傳接連安打攻占得點圈，林佳緯安打送回1分，楊峻豪適時安打，一棒送回2分，將比數追至4比6。

台灣隊7局再起攻勢，靠著黃勇傳、林佳緯安打、美國隊守備失誤跑回第5分，但攻勢沒有延續，面對美國隊速球派投手，台灣隊團隊仍出現9支安打、比美國隊多3支，但得分效率不如美國隊、吞下敗仗。

球速

延伸閱讀

中職／曾豪駒認為羅力是近年最好投手 下一位百勝難尋

U18世界盃／中華隊交流賽開胡 澳洲隊女投手成焦點

U18亞青女籃／傻爆眼！場館淹水中華隊首戰延期

U18世界盃／各國都缺國際賽經驗 心理素質更顯重要

相關新聞

U18世界盃／美國4投手都破150公里 中華隊交流賽吞敗

U18世界盃棒球賽台灣隊今天與美國隊打交流賽，美國隊派出4任投手球速都超過150公里，台灣隊比賽後半段才有較多的攻勢，終...

中職／悍將年度音樂節 孫淑媚、萬芳24日賽後開唱

富邦悍將隊年度音樂主題日在9月24日、25日登場，攜手富邦證券共同舉辦的「富邦證券G!POP流行音樂節」，首波表演嘉賓公...

中職／看39號背號引退最感動 羅力：在台灣找到第2個家

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力在5日的引退儀式，他直言背號引退儀式是整晚最感動時刻，「很榮幸、感恩、驕傲可以有這樣的成就」，...

中職／曾總：百勝強投 下一個難尋

富邦悍將隊37歲洋投羅力來台打拚10個球季，昨天在新莊球場完成生涯第234場先發、也是中職生涯最後一戰，收到隊友和老東家...

中職／告別秀不再問天 10239「羅力控」送別百勝強投

最好的再見禮物，就是最實質的勝利。富邦悍將隊昨天以6：3擊敗樂天桃猿隊，讓先發6.1局失3分（責失1分）的羅力取得勝投加...

中職／離台倒數願望清單 羅力：第一個是鼎泰豐

在中職所投的2萬2865球，代表富邦悍將隊洋投羅力在台灣走過的每一步，5日完成生涯最終戰後，談到接下來在台灣所剩不多的時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。