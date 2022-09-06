中職／悍將年度音樂節 孫淑媚、萬芳24日賽後開唱

富邦悍將隊年度音樂主題日在9月24日、25日登場，攜手富邦證券共同舉辦的「富邦證券G!POP流行音樂節」，首波表演嘉賓公布，9月24日將由「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳帶來賽後演唱。

富邦悍將與富邦證券合作連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，今年演唱嘉賓以「男聲女聲配 」、「經典回憶殺」為主軸，首波嘉賓在今天公布。

孫淑媚14歲就參加歌唱選秀節目，還曾創下連續21關都以第一名衛冕的空前紀錄，24歲以「愛到坎站」專輯拿下第16屆金曲獎最佳台語女演唱人獎，演唱生涯至今發行超過21張專輯，唱紅「媽媽你無對我講」、「愛你愛到這」、「心愛的別走」等歌曲，還跨界參與戲劇「雨夜花」、「天橋上的魔術師」演出，入圍第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，這將是她首度前進棒球場開唱。

萬芳以高亢、溫和柔美的歌聲稱霸90年代台灣歌壇，唱紅多首電視劇、電影主題曲，其中演唱電影「新不了情」同名主題曲更是紅遍亞洲，也奠定了萬芳在許多歌迷心中的經典地位，2020最新作品「給你們Dear All」榮獲第32屆金曲獎評審團大獎，今年11月12日將在台北小巨蛋舉辦演唱會，不僅在音樂領域擁有亮眼的表現，同時跨足戲劇演出，曾拿下金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎及迷你劇集女配角獎，也曾擔任舞台劇導演。