看39號背號引退最感動 羅力：在台灣找到第2個家

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力在5日的引退儀式，他直言背號引退儀式是整晚最感動時刻，「很榮幸、感恩、驕傲可以有這樣的成就」，也很幸運在台灣找到第2個家。

悍將隊洋投羅力5日舉辦引退儀式，羅力說引退儀式很棒，所有的球員都來跟他致意，送上許多祝福，被問起儀式上心情最感動的時刻，他表示是39號背號引退，「從來沒想過會發生在我身上，背號可以被引退，代表對球隊、聯盟有一定程度的影響力」。

悍將隊長林哲瑄作為代表送上隊友準備的禮物，是繪製的悍將全隊球員畫像，也送上個人準備的酒品，林哲瑄表示：「大家想了很久，要送羅力什麼禮物，最後決定繪製全隊球員畫像，也希望羅力可以記得大家。」

羅力2012年來台灣打球之前並沒有顯赫資歷，但在台灣卻成為有影響力的洋投，他認為最大的原因是心態，不斷讓自己成長，努力做好可以做的事情，他也給有意挑戰中職的洋將建議，如果要追逐完美，可能會失望，重要的是呈現最好一面、每天把自己準備好。

引退賽上場投球，羅力直言感受到整個球場充滿活力，大家都很期待這場比賽，這也是為什麼大家都喜歡打棒球的原因。

羅力指出，將來有機會跟小孩分享，這10年來台灣打拚是一段驚奇的旅程，交到許多朋友、完成了一些成就，未來最想念的應該會是台灣的「人」，大家都很友善，也笑說離台前應該會再去鼎泰豐吃個飯。

羅力的兒子在引退祝福影片中說，希望未來有機會到悍將投球，羅力笑說，距離兒子成為一名職棒球員還有很長一段路要走，很期待回到家人身邊、當兒子的教練，但兒子目前年紀，應該是要協助他尋找喜歡的事物，讓喜歡棒球的火苗慢慢長大，相信兒子未來可以找到自己的一片天。

引退儀式上，羅力感性致詞，感謝過去10年支持自己的教練、球員，他和家人很幸福，在台灣、在中職、在富邦找到第2個家，在台灣這段時間不斷成長，讓他成為一個更好的球員、爸爸和更好的人。