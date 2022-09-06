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中職／離台倒數願望清單 羅力：第一個是鼎泰豐
在中職所投的2萬2865球，代表富邦悍將隊洋投羅力在台灣走過的每一步，5日完成生涯最終戰後，談到接下來在台灣所剩不多的時間想做什麼，他笑說：「第一件事就是去鼎泰豐」。
悍將在5日為羅力舉辦引退賽，從晚上10點比賽結束，到儀式全部落幕已過午夜12點，回味球團為他安排的滿滿驚喜，他認為印象最深的是39號球衣被引退，「這是人生中所沒想過可以發生在自己身上的事，背號引退代表對球隊有一定影響，很榮幸自己可以達到讓球隊願意這樣做的成就。」
林哲瑄在記者會上代表全隊送禮，送上全隊畫像，他表示大家一起想的禮物，用意是「希望他可以記得大家」；他還送上個人準備的禮物是荔枝威士忌。
羅力將在9月中離台，距離告別台灣還有幾天，他提到除了想去鼎泰豐外，明天也會隨隊到台南，「還想多花點時間與隊友相處，在場邊幫大家加油、給他們信心，希望他們每天都可以成為最好的自己，剩下時間希望可以平均分配給每個人。」
有趣的是，兒子Cameron在影片中說希望以後也能成為出色的投手，或許有一天可以幫悍將打球，童言童語逗樂球迷。
羅力對兒子的未來路不預設立場，「他這個年紀還在尋找自己喜歡事物的方向，先茁壯他們的火苗慢慢長大，最後會找到自己的一片天。」
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