中職／黃泰龍自認不是「恰恰」 卻被羅力列入紀錄本
富邦悍將隊洋投羅力今天先發6.1局失3分（1分自責），以優質內容擊敗樂天桃猿隊，奪下生涯第102勝，也是離台前最後1勝，悍將首席教練黃泰龍說：「他已經決定退休了，如果繼續在中職投球，絕對有生存空間。」
羅力2012年效力Lamigo桃猿隊，8月24日生涯初先發對兄弟象隊完投9局，被揮出7支安打，失1分奪下來台首勝，當時黃泰龍是象隊先發7棒、三壘手，4個打數揮出1支安打。
黃泰龍對這段往事已經沒有印象，但和羅力從敵人變成隊友，對這位37歲洋投佩服不已，他說：「羅力的紀錄本一定有我的名字。」
羅力詳細觀察中職打者習性，做成厚厚的紀錄本，黃泰龍說：「我不是恰恰（彭政閔）那種3到5棒的中心打者，羅力還是不會放過小細節，一直有做記錄，他能在中職這麼久，真的很認真。」
黃泰龍一直記得，以前對決羅力時，他一開始都投直球搶好球數，被自己打了一、兩支安打後，配球策略完全改變，對任何打者都有做記錄。
羅力年紀愈來愈大，球速不如過去，黃泰龍表示，他變得更精明老練，控球、策略都有一套，尤其得點圈有跑者時，在投手丘上更是沈著。
黃泰龍「掛保證」，羅力如果沒有退休，明年一樣可以在中職投出好表現，他說：「猿隊打線這麼強悍，羅力最近對他們都能展現壓制力，投得非常凶猛，這就是水準。」
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