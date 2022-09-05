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中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

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中職／最後三振告別選手生涯 羅力兒子許願以後當悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊洋投羅力今天在引退儀式上投出生涯最後三振，由過去曾與他搭檔的3位捕手，象徵他所走過的3個時期，家人也在他的引退儀式上透過影片現身，兒子Cameron許願以後想跟爹地一樣，幫悍將打球，童言童語當場逗樂悍將球迷。

羅力闖蕩中職10季，決定就此告別選手生涯，今天在最終戰先發6.1局失3分（責失1分），悍將隊在6局下超前戰局，終場以6：3擊敗樂天桃猿隊，他也拿下生涯第102勝。

比賽結束瞬間，不僅悍將列隊向羅力致意，對手猿隊正好是他在中職生涯的起點，同樣也留在場上向這位傳奇洋投告別，羅力一一上前擁抱回應。

引退儀式上，現場大螢幕播放羅力生涯回顧、祝福影片，他的老婆、小孩也在其中現身，兒子Cameron說：「等不及你回來當我的籃球教練，也希望我能像你一樣成為一位出色的投手，或許以後有一天，我也可以幫悍將打球。」

活動中也安排羅力投出生涯的最後一個三振，3顆好球依序由三位曾搭檔過的捕手黃浩然、鄭達鴻、戴培峰接捕，分別代表羅力生涯中的Lamigo桃猿、義大犀牛、富邦悍將隊時期，隨後再由羅力將手套封存，象徵向職棒生涯告別。

富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影

羅力 富邦悍將 中職

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