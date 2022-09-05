中職／羅力「頭尾」勝投都站主審 蘇建文盛讚他是紳士
富邦悍將隊洋投羅力今天上演優質先發，揮別中職最後一戰奪下生涯第102勝，資深裁判蘇建文「有始有終」，他在10年前羅力首次先發時，也是執法的主審，見證這位百勝投手在台灣的第1勝和最後1勝。
羅力2012年從Lamigo桃猿隊起步，當年還叫「雷力」，他在8月18日首次亮相是以中繼身分登板，對興農牛隊投兩局失分，奪下生涯首次、也是唯一一次中繼成功紀錄。
猿隊當年8月24日在桃園球場迎戰兄弟象隊，羅力首次擔任先發投手，以111球完投9局，被揮出7支安打，失1分奪下來台首勝，蘇建文擔任主審。
羅力在台最後一場先發任務，蘇建文今天剛好又是主審，賽後被問到羅力10年前初先發，他說：「是哦，是我站主審嗎？完全忘記了。」
蘇建文表示，羅力控球很準，個性、場上EQ都很好，真的是一位紳士。
羅力已經決定高掛球鞋，不會再復出投球，蘇建文今天完成主審任務後，對這位37歲洋投讚不絕口，他說：「羅力就是會玩球的投手。」
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