快訊

中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

新北永和4年內發生3起分屍案 地方人哀嘆：到底怎麼了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／註解羅力終賽 丘總：一點點不完美造就最完美

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在羅力的引退賽以6：3擊敗樂天桃猿隊，他的中職生涯在102勝畫下句點，總教練丘昌榮看到破萬名球迷進場也很感概，10年之間，羅力留在球迷心中的共同記憶，「所以今天禮拜一還能那麼多人，老天爺也對我們很好，讓我們拿下這場球賽。」

羅力在引退賽先發6.1局失3分（責失1分），第7局面對嚴宏鈞，以一壘方向滾地球抓下出局後即換投，現場10239名球迷為他送上掌聲，向羅力送上最誠摯的告別，悍將、猿隊球員也都出場列隊，悍將隊友一一與他擁抱告別。

丘昌榮表示，當下就是設定他投第7局一個人次，不論結局都會換投；范國宸也提到，「其實上一局坐在旁邊，就有聽到投手教練說最後一個打者，接到那球知道是他生涯最後一個打席，也滿開心幫他順利守下生涯最後一個打席。」

羅力在生涯最終戰飆速，此役單場最快球速144公里是他本季首見，丘昌榮也看到他的毫不保留，「看得出來他今天一開始球速是不錯，有用力在投。」他笑說，或許也是因為這樣，被郭嚴文打了全壘打，「所以阿文那球，平常應該會低一點，但很想催，所以用力稍微偏高。」

悍將打線今天也有火力相挺，全力支援羅力的勝投，丘昌榮也說：「看得出來，尤其國宸，還有皓瑋那個盜壘、國輝的全壘打，今天團隊都表現很好。」不忘補上，「包括對面的晉豪，曾經待過富邦的，今天都表現很好。」

要說羅力引退賽的美中不足，丘總認為辛元旭失誤的play，若能處理起來，有機會變成雙殺，第5局就不會掉分，還有郭嚴文的那支全壘打，但話鋒一轉下了神註解：「人生一點點不完美，才是造就最完美。」

羅力 丘昌榮

延伸閱讀

中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

中職／羅力引退賽盡情發揮 悍將第28人登錄詹智堯

中職／曾豪駒認為羅力是近年最好投手 下一位百勝難尋

相關新聞

中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

最好的再見禮物，就是最實質的勝利，富邦悍將隊今天以6：3擊敗樂天桃猿隊，讓先發6.1局失3分（責失1分）的羅力取得勝投，...

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

富邦悍將隊傳奇洋投羅力的中職生涯最後一個章節，今天在新莊棒球場面對樂天桃猿隊之戰第7局奏下休止符，引退賽以6.1局正好用...

中職／羅力「頭尾」勝投都站主審 蘇建文盛讚他是紳士

富邦悍將隊洋投羅力今天上演優質先發，揮別中職最後一戰奪下生涯第102勝，資深裁判蘇建文「有始有終」，他在10年前羅力首次...

中職／今天的羅力沒有極限 最終戰還是每天都「哩賀」

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天迎接中職生涯的引退賽，將在新莊棒球場對上樂天桃猿隊先發，總教練丘昌榮表示他的投球將沒有任何限制...

中職／羅力引退賽不缺席 蔡承儒低調現身感謝傳奇生涯

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天在新莊棒球場舉辦引退賽，富邦育樂董事長、悍將前領隊蔡承儒賽前低調現身，與羅力在大背板前留下合影...

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

樂天女孩林襄今天（5日）迎來25歲生日，近期進軍日本拍攝寫真集的她聲名大噪，數次成為媒體焦點，更變成流量指標、話題人物，不過網友也翻出一張他17歲時的舊照，與現在差距頗大的外表再度引起網友議論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。