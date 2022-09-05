中職／註解羅力終賽 丘總：一點點不完美造就最完美

富邦悍將隊今天在羅力的引退賽以6：3擊敗樂天桃猿隊，他的中職生涯在102勝畫下句點，總教練丘昌榮看到破萬名球迷進場也很感概，10年之間，羅力留在球迷心中的共同記憶，「所以今天禮拜一還能那麼多人，老天爺也對我們很好，讓我們拿下這場球賽。」

羅力在引退賽先發6.1局失3分（責失1分），第7局面對嚴宏鈞，以一壘方向滾地球抓下出局後即換投，現場10239名球迷為他送上掌聲，向羅力送上最誠摯的告別，悍將、猿隊球員也都出場列隊，悍將隊友一一與他擁抱告別。

丘昌榮表示，當下就是設定他投第7局一個人次，不論結局都會換投；范國宸也提到，「其實上一局坐在旁邊，就有聽到投手教練說最後一個打者，接到那球知道是他生涯最後一個打席，也滿開心幫他順利守下生涯最後一個打席。」

羅力在生涯最終戰飆速，此役單場最快球速144公里是他本季首見，丘昌榮也看到他的毫不保留，「看得出來他今天一開始球速是不錯，有用力在投。」他笑說，或許也是因為這樣，被郭嚴文打了全壘打，「所以阿文那球，平常應該會低一點，但很想催，所以用力稍微偏高。」

悍將打線今天也有火力相挺，全力支援羅力的勝投，丘昌榮也說：「看得出來，尤其國宸，還有皓瑋那個盜壘、國輝的全壘打，今天團隊都表現很好。」不忘補上，「包括對面的晉豪，曾經待過富邦的，今天都表現很好。」

要說羅力引退賽的美中不足，丘總認為辛元旭失誤的play，若能處理起來，有機會變成雙殺，第5局就不會掉分，還有郭嚴文的那支全壘打，但話鋒一轉下了神註解：「人生一點點不完美，才是造就最完美。」