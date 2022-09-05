快訊

Novavax開放「12-17歲」青少年施打 指揮中心公布接種細節

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影

最好的再見禮物，就是最實質的勝利，富邦悍將隊今天以6：3擊敗樂天桃猿隊，讓先發6.1局失3分（責失1分）的羅力取得勝投，中職生涯以第102勝結算，接下來即將在9月中離台，結束10年旅台歲月。

羅力的引退賽今天在新莊棒球場登場，面對猿隊先發6.1局被敲6安打、失3分（責失1分），第7局面對首位打者嚴宏鈞抓下出局數後，用球數正好100球，投手教練羅曼在此時上場換投，羅力在球迷的掌聲中退場，悍將、猿隊球員也都出場列隊，悍將隊友一一與他擁抱告別。

羅力此役在首局挨了郭嚴文的陽春砲，第5局在三壘手辛元旭的失誤後掉分，讓戰局遭到追平，但悍將打線用火力相挺他的最後一役不再「問天」。

范國宸、高國輝先後開砲，戰線以3：3平手之際，悍將隊趕在羅力退場前夕，在6局下以3安打、1保送超前戰局，范國宸、高國麟的安打各挹注1分打點，讓羅力能在5：3領先局面退場。

悍將隊全力守護這場勝利，賴智垣、富藍戈、曾峻岳皆未讓猿隊敲出安打，莊韋恩則在8局下掃出三壘打幫球隊再添分數，羅力的本季第5勝、生涯第102勝順利進袋。

富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊洋投羅力。記者陳正興／攝影

羅力 范國宸

延伸閱讀

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

中職／羅力引退賽盡情發揮 悍將第28人登錄詹智堯

中職／曾豪駒認為羅力是近年最好投手 下一位百勝難尋

中職／林哲瑄曾異鄉打拚感觸深 替羅力準備「神秘禮物」

相關新聞

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

富邦悍將隊傳奇洋投羅力的中職生涯最後一個章節，今天在新莊棒球場面對樂天桃猿隊之戰第7局奏下休止符，引退賽以6.1局正好用...

中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

最好的再見禮物，就是最實質的勝利，富邦悍將隊今天以6：3擊敗樂天桃猿隊，讓先發6.1局失3分（責失1分）的羅力取得勝投，...

中職／今天的羅力沒有極限 最終戰還是每天都「哩賀」

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天迎接中職生涯的引退賽，將在新莊棒球場對上樂天桃猿隊先發，總教練丘昌榮表示他的投球將沒有任何限制...

中職／羅力引退賽不缺席 蔡承儒低調現身感謝傳奇生涯

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天在新莊棒球場舉辦引退賽，富邦育樂董事長、悍將前領隊蔡承儒賽前低調現身，與羅力在大背板前留下合影...

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

樂天女孩林襄今天（5日）迎來25歲生日，近期進軍日本拍攝寫真集的她聲名大噪，數次成為媒體焦點，更變成流量指標、話題人物，不過網友也翻出一張他17歲時的舊照，與現在差距頗大的外表再度引起網友議論。

圖輯／中職羅力揮別球場

中職晚上在新莊棒球場舉行，富邦悍將投手羅力七局上在封殺打者嚴宏鈞後，在隊友祝福下，正式揮別球場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。