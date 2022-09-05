中職／用勝利道別 悍將守護羅力終戰奪生涯102勝

最好的再見禮物，就是最實質的勝利，富邦悍將隊今天以6：3擊敗樂天桃猿隊，讓先發6.1局失3分（責失1分）的羅力取得勝投，中職生涯以第102勝結算，接下來即將在9月中離台，結束10年旅台歲月。

羅力的引退賽今天在新莊棒球場登場，面對猿隊先發6.1局被敲6安打、失3分（責失1分），第7局面對首位打者嚴宏鈞抓下出局數後，用球數正好100球，投手教練羅曼在此時上場換投，羅力在球迷的掌聲中退場，悍將、猿隊球員也都出場列隊，悍將隊友一一與他擁抱告別。

羅力此役在首局挨了郭嚴文的陽春砲，第5局在三壘手辛元旭的失誤後掉分，讓戰局遭到追平，但悍將打線用火力相挺他的最後一役不再「問天」。

范國宸、高國輝先後開砲，戰線以3：3平手之際，悍將隊趕在羅力退場前夕，在6局下以3安打、1保送超前戰局，范國宸、高國麟的安打各挹注1分打點，讓羅力能在5：3領先局面退場。

悍將隊全力守護這場勝利，賴智垣、富藍戈、曾峻岳皆未讓猿隊敲出安打，莊韋恩則在8局下掃出三壘打幫球隊再添分數，羅力的本季第5勝、生涯第102勝順利進袋。