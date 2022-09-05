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中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場
富邦悍將隊傳奇洋投羅力的中職生涯最後一個章節，今天在新莊棒球場面對樂天桃猿隊之戰第7局奏下休止符，引退賽以6.1局正好用滿100球，被敲6安打、失3分（責失1分）作收，退場時比分處於5：3領先，讓他帶著勝投資格退場，有機會進袋生涯第102勝。
2012年8月以不到28歲的年紀來到台灣，如今已3670個日子隨風而逝，羅力在中職闖蕩10個球季，今天為這段棒球生涯最璀璨、激昂的時光演奏終樂章。
羅力在中職的第239場出賽、234場先發，今天在首局就挨了郭嚴文陽春砲，但悍將打線也以長程砲火相挺，范國宸第2局先敲追平陽春砲，第4局高國輝補上兩分砲，悍將隊一度取得3：1領先。
猿隊在第5局由楊晉豪的安打開局，林立打向三壘的滾地球，辛元旭未能第一時間處理起來，讓楊晉豪跑回猿隊的第2分，成晉的高飛犧牲打再添追平分。
羅力投到第6局遇到另一波危機，兩出局後梁家榮、楊晉豪都敲安打，隨後發動雙盜壘，二壘手莊韋恩攔截這記傳球傳本壘抓下關鍵出局數，避免羅力的失分再追加，也等到悍將6局下添超前分的機會，范國宸、高國麟的安打各挹注1分打點。
羅力前6局用球數93球，第7局繼續站上投手丘，面對嚴宏鈞，以一壘方向滾地球抓下出局後即換投，現場10239名球迷為他送上掌聲，向羅力送上最誠摯的告別，悍將、猿隊球員也都出場列隊，悍將隊友一一與他擁抱告別。
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