中職／林哲瑄復原進度不錯 過來人郭嚴文給提醒

中職富邦悍將隊野手林哲瑄7月在新竹棒球場出賽，撲接球受傷動刀，林哲瑄表示，目前復原進度算不錯，開始能稍微負重訓練，有過類似傷勢的樂天桃猿隊野手郭嚴文也有提醒鼓勵。

中華職棒富邦悍將隊野手林哲瑄7月23日在新竹市立棒球場出賽，守備時撲接飛球，造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，經球團密集安排完成詳細診斷，綜合共同評估後，決定將安排開刀手術修補，保守預估約8個月的恢復期。

林哲瑄表示，目前復原進度算不錯，動刀的部分還沒有完全好，因為有打釘子，把關節唇縫起來，還要等骨頭完全癒合。

林哲瑄表示，目前已經有做肌力和稍微負重訓練，現在手側面方向只能抬到90度，正面可以抬至180度，側面還是比較吃力，需要時間訓練，習慣肌肉正確的發力方式。

7月23日那場比賽，也是洋投羅力中職生涯百勝，林哲瑄提到，那一場賽後羅力有跟他說，那一球接得很漂亮，但很遺憾他因此受傷。林哲瑄表示，球場上難免，傷勢是不可預測的事情。

樂天桃猿隊野手郭嚴文也有過類似的傷勢，林哲瑄表示，郭嚴文有提醒小肌肉的訓練要多做，郭嚴文恢復滿快的，「他叫我不要擔心，好好復健。」