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中職／猿隊單周打遍北東南 楊彬轉隊第2周扛起先發重任

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
猿隊總教練曾豪駒透露本周5戰先發投手，楊彬也在其中。記者陳正興／攝影
猿隊總教練曾豪駒透露本周5戰先發投手，楊彬也在其中。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊本周5場比賽從新莊、花蓮打到台南，有機會成為下半季首支20勝球隊，總教練曾豪駒已經排定這5戰先發投手，霸林爵今天在新莊對決富邦悍將隊後，接下來4戰還有楊彬、黃子鵬、狂威、曾仁和，不過登板順序未定。

猿隊下半季17勝2和7敗穩居榜首，領先排名第2的味全龍隊4.5場勝差，今天打完新莊比賽後休兵1天，後天移師花蓮對龍隊3連戰，10日再到台南對決統一獅隊。

楊彬、楊晉豪8月31日被悍將隊交易到猿隊，換進王躍霖、林澤彬，成為中職近年罕見交易案；對生涯邁入第4年的楊彬來說，轉隊第2周就要登板，將是重新證明實力的機會。

曾豪駒說：「看過楊彬的狀況，有出場機會就要好好把握。」

曾仁和右手小指腫脹、陳冠宇右腳足底筋膜炎，兩人分別在8月27、30日降到二軍，曾豪駒表示，曾仁和投牛棚沒什麼問題，陳冠宇的腳也好很多，會先在二軍投球。

另外，猿隊新洋投必贏多8月28日抵台，目前已經出關，明天將在二軍登板，預定投50球左右，調整2到3場比賽再看狀況調整。

楊彬 曾仁和 曾豪駒

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