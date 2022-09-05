中職／楊晉豪一轉隊就回娘家 響起他最熟悉的應援曲

富邦悍將、樂天桃猿隊9月1日才剛生效的交易案，兩位互換東家的內野手今天都升上一軍，楊晉豪轉隊首戰就是前進新莊棒球場面對前東家，悍將隊在楊晉豪的首打席播放他的應援曲，歡迎他初次回娘家。

楊晉豪為2017年第一指名加盟悍將隊，原是備受期待的內野手，但進入職棒後受到傷勢影響，展現的成長幅度也有限，至今未能兌現期待，日前悍將與猿隊啟動交易案，悍將隊送出楊彬、楊晉豪，猿隊則是送出王躍霖、林澤彬。

兩軍今天在新莊球場進行補賽，同日升上林澤彬、楊晉豪，林澤彬未先發、先在板凳上待命，楊晉豪則是轉隊首戰就以先發游擊手、第七棒的身分出賽。

楊晉豪在第2局站上打擊區，悍將球團播放他的應援曲，球迷也為他送上掌聲，上演溫馨瞬間，面對前東家的第一個打席，楊晉豪敲出內野滾地球出局。