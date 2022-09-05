中職／改披猿袍第5天就上一軍 楊晉豪對戰老東家感觸深
樂天桃猿隊23歲內野手楊晉豪，換穿新球衣第5天，今天重返一軍在新莊球場擔任先發7棒、游擊手，對戰待了5年的老東家富邦悍將隊，剛好碰到羅力告別秀，笑說：「沒想到這麼剛好。」
楊晉豪在2017年選秀會首輪被悍將隊挑中，待到今年8月31日，他和楊彬經過2對2交易轉戰猿隊，悍將隊補進王躍霖、林澤彬。
楊晉豪表示，以前在悍將隊內部比賽對過羅力，今天正式比賽將是第1次，未來守位也會專職游擊，不再是二壘，背號則從23變成83，因為沒有太多號碼可選了。
猿隊總教練曾豪駒認為，楊晉豪身心都已經準備好，沒什麼問題，因此利用可登錄第28人（周一補賽限定）的機會讓他上一軍。
楊晉豪過去在悍將一軍只出賽62場，最近一次亮相是上個月19日，他表示，交易那天被叫進辦公室才知要轉隊，當時很驚訝，畢竟在悍將隊5年有情感在，有些捨不得，但這就是現實環境，國外也很常發生。
他說：「在悍將隊機會少，自己打不好就要多練，棒球很現實，轉隊後心態都準備好了。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言