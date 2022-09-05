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中職／改披猿袍第5天就上一軍 楊晉豪對戰老東家感觸深

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
楊晉豪（右）今天重返一軍，剛好碰到羅力告別秀。記者陳正興／攝影
楊晉豪（右）今天重返一軍，剛好碰到羅力告別秀。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊23歲內野手楊晉豪，換穿新球衣第5天，今天重返一軍在新莊球場擔任先發7棒、游擊手，對戰待了5年的老東家富邦悍將隊，剛好碰到羅力告別秀，笑說：「沒想到這麼剛好。」

楊晉豪在2017年選秀會首輪被悍將隊挑中，待到今年8月31日，他和楊彬經過2對2交易轉戰猿隊，悍將隊補進王躍霖、林澤彬。

楊晉豪表示，以前在悍將隊內部比賽對過羅力，今天正式比賽將是第1次，未來守位也會專職游擊，不再是二壘，背號則從23變成83，因為沒有太多號碼可選了。

猿隊總教練曾豪駒認為，楊晉豪身心都已經準備好，沒什麼問題，因此利用可登錄第28人（周一補賽限定）的機會讓他上一軍。

楊晉豪過去在悍將一軍只出賽62場，最近一次亮相是上個月19日，他表示，交易那天被叫進辦公室才知要轉隊，當時很驚訝，畢竟在悍將隊5年有情感在，有些捨不得，但這就是現實環境，國外也很常發生。

他說：「在悍將隊機會少，自己打不好就要多練，棒球很現實，轉隊後心態都準備好了。」

羅力 樂天桃猿 富邦悍將

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