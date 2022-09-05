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中職／曾豪駒認為羅力是近年最好投手 下一位百勝難尋
富邦悍將隊洋投羅力生涯最後1場先發，晚上將在新莊球場上演，樂天桃猿隊總教練曾豪駒賽前談到這個老隊友，也有很深的感觸，認為中職下一位百勝投手「還有一段距離」。
羅力目前101勝在中職史上排名第3，現役投手只落後潘威倫的147勝，猿隊王溢正75勝、中信兄弟隊鄭凱文68勝分居第3、第4，短期內不可能達到3位數。
羅力2012年從Lamigo桃猿隊展開中職生涯，效力兩個球季後離隊，剛好是曾豪駒球員生涯最後兩年，他說：「1年能投10勝的投手不多，就算洋將也不容易，羅力是少見的好投手。」
曾豪駒表示，當過羅力的隊友，又能參與他在中職最後一戰，看著這位老戰友退休，真的很值得、很高興。
羅力2014年轉赴南韓職棒，隔年回鍋中職加盟悍將隊前身義大犀牛隊，一路拚到今年球季，曾豪駒不諱言：「見證羅力最後登板是殊榮，他是中職近年最好的投手。」
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