中職／范國宸單膝下跪幫清鞋 被稱「暖男隊長」很歹勢

富邦悍將隊范國宸上周化身暖男隊長，霸氣當起「清鞋哥」，事隔多日聊到此事，對外界的稱讚還是很不好意思，他笑說：「只是幫忙一下，這個沒什麼吧！」至於霸氣舉動有沒有讓陳仕朋一秒愛上他？他趕緊笑答：「應該沒有吧！」

這幕暖心又霸氣的畫面出現在9月1日於天母之戰，比賽在持續不停的雨勢中進行，陳仕朋投到5局下因為釘鞋已經卡滿紅土必須清理，球僮拿著鞋刷走向陳仕朋，但范國宸搶先接過鞋刷，單膝下跪、讓陳仕朋扶著自己的肩膀，開始幫他清理釘鞋上的紅土，罕見畫面讓轉播都直呼他不只是力量人，還是暖男。

范國宸透露，去年就曾幫洋投清過鞋底，「當時看洋將自己在刷，自己刷好像沒辦法刷很多，有請我幫他刷。」因此那天看到陳仕朋也遇到相同狀況，他馬上就挺身而出。

范國宸很能感同身受，「投手不好處理啊！因為其實滿厚的，自己有經驗，知道自己刷施力點不好用，加上又是投手，自己弄比較危險，如果不小心撐到就更不好了。」他說其實當下大家都能幫忙，只是剛好那天是自己，真的沒有什麼，被稱呼暖男隊長很歹勢。