中職／羅力引退賽盡情發揮 悍將第28人登錄詹智堯

中職富邦悍將隊今天與樂天桃猿隊比賽，為悍將羅力引退賽，根據聯盟規定週一補賽可以多登錄1人、確定是詹智堯，總教練丘昌榮表示，羅力今晚投球不受限、讓他盡情發揮。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，是悍將洋投羅力引退賽，對上的隊伍也是羅力來台的起點，羅力曾於2012、2013年球季效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）。

悍將總教練丘昌榮表示，羅力今天出賽沒有任何限制，最後一場比賽了，會讓他盡情發揮。有球迷提議，羅力的退場時間可以選在局間3個出局數之前，讓球迷可以給羅力退場歡呼，丘昌榮表示，「這是個不錯的提議，會盡量滿足大家的需求，但希望他可以完投。」

被問起羅力今天看起來有沒有什麼不同，丘昌榮表示，「還是每天見面說哩賀」，今天就讓羅力專注比賽，享受這場引退賽。

丘昌榮表示，先前羅力跟隊友宣布做出引退決定的消息時有流淚，知道羅力心裡很不捨，棒球是他最愛的工作，他的球員生涯黃金時期，已經滿多美好的回憶都在台灣發生，讓他好好的準備、不要有太多的想法。

根據聯盟規定，週一補賽各隊可以多登錄1人，悍將隊今天第28人確定是外野教練兼球員詹智堯，如果出賽將是中職生涯第998場出賽；今天也讓透過交易到悍將隊的野手林澤彬升上一軍。