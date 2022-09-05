中職／最暖的羅力 引退賽媒體餐附帶有溫度的感謝

富邦悍將隊傳奇洋投羅力的引退賽，今天在新莊棒球場登場，賽前也款待現場採訪媒體，特別準備了高檔便當，附帶有溫度的感謝，親筆寫下感謝。

羅力的引退賽原定在9月2日舉辦，因雨泡湯後的「修訂版」延到今天登場，連日的降雨之後，新莊球場以好天氣作為羅力的告別戰背景，不僅球迷進場熱絡，記者室也呈現久違滿座。

球團今天為到場媒體準備高檔便當，主菜分別有戰斧豬排、牛小排、烤鯖魚、蒜香雞，外盒附有羅力親筆寫下的感謝。