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中職／最暖的羅力 引退賽媒體餐附帶有溫度的感謝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。記者陳宛晶／攝影
告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊傳奇洋投羅力的引退賽，今天在新莊棒球場登場，賽前也款待現場採訪媒體，特別準備了高檔便當，附帶有溫度的感謝，親筆寫下感謝。

羅力的引退賽原定在9月2日舉辦，因雨泡湯後的「修訂版」延到今天登場，連日的降雨之後，新莊球場以好天氣作為羅力的告別戰背景，不僅球迷進場熱絡，記者室也呈現久違滿座。

球團今天為到場媒體準備高檔便當，主菜分別有戰斧豬排、牛小排、烤鯖魚、蒜香雞，外盒附有羅力親筆寫下的感謝。

羅力在小卡上寫著：「給所有的媒體朋友：很感謝各位過去九個球季的陪伴。雖然我的狀況時有起伏，但各位保持著專業，以公平及尊重的態度對待我。感謝各位，也希望大家往後的日子一切順利。」

告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。記者陳宛晶／攝影
告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。記者陳宛晶／攝影
告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。圖／富邦悍將隊提供
告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。圖／富邦悍將隊提供
告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。記者陳宛晶／攝影
告別前夕，富邦悍將隊洋投羅力親筆寫下要給媒體的感謝。記者陳宛晶／攝影

羅力 富邦悍將 棒球

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