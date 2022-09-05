中職／林哲瑄曾異鄉打拚感觸深 替羅力準備「神秘禮物」

中職富邦悍將隊洋投羅力今天引退賽，從義大時期到悍將多年隊友林哲瑄曾有旅外經歷、很有感觸，聽到消息一度哽咽，但支持羅力決定，也賣關子有準備實用、觀賞價值兼具的「神秘禮物」。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今天將在新莊棒球場舉辦引退賽和引退儀式，羅力2012年來台，先後效力過Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）、義大犀牛隊和富邦悍將隊。

悍將隊野手林哲瑄跟羅力是多年隊友，林哲瑄表示，一開始是從新聞看到消息，有直接問羅力怎麼突然做出引退決定，羅力回答是時候了，不想要等到2年過後，後悔現在沒有做出這個決定，錯過小孩的成長。

林哲瑄透露，當下聽到消息有點哽咽，不敢多說什麼，只跟羅力說無論他做什麼決定，大家都會支持他，「家人永遠擺在第一位」。林哲瑄笑稱自己是感性的人，引退儀式上可能會流淚。

林哲瑄過去也有旅美資歷，對於在異鄉打拚感觸很深，一個人在陌生的環境打球，要獨自面對很多事情，語言雖然會講，但畢竟不是母語、沒有這麼直接，感受還是不一樣，有時候遇到瓶頸、找不到出口，家人也沒辦法長期陪在身邊。

被問起有沒有觀察到羅力今天有什麼不同，林哲瑄笑說，還不太敢跟羅力多說什麼，這幾天碰到面也只是打個招呼，但透露有準備神秘禮物，還會寫小卡片，禮物可以使用也可以觀賞，等引退儀式上就會知道。