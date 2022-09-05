中職／生涯最老搭檔告別秀 戴培峰希望送羅力勝投大禮

富邦悍將隊37歲洋投羅力，今晚將在新莊球場上演告別秀，中職生涯最後一戰對決樂天桃猿隊，年紀小他15歲的戴培峰先發蹲捕，賽前談到感言，用「期待很久了」形容這場比賽，他說：「這是羅力生涯最重要的比賽，感到很榮幸。」

羅力在中職10個球季出賽238場（233場先發），投出101勝71敗1中繼、防禦率3.31，勝場數在中職史上排名第3。

戴培峰表示，2019年明星賽接過統一獅隊潘威倫的球，但在正式比賽中，羅力是他碰過的最老搭檔，今天希望送他勝投，相信他會喜歡這個禮物。

對戴培峰而言，羅力就是「親切的學長」，他說：「和羅力搭配過很多比賽，他很照顧我，身分雖是洋將，但每年固定出現，對球隊意義重大。」

中職現役百勝投手只有潘威倫（147勝）、羅力，其他投手想要達標，還有很長的路要走；戴培峰表示，羅力的優點就是穩定、不急躁，有些投手起伏較大，羅力不會很長時間投不好，一、兩場就可修正回來，生涯才會有這麼大的貢獻。

戴培峰說，羅力每場比賽都會和他一起研究對方先發打者，投捕大概了解彼此想法，配球時也會尊重、不會排斥他的意見，讓比賽投起來順暢。