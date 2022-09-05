快訊

曾表態不選最後一刻卻登記掀風暴 陳麗娜：用無黨籍拚連任

影像曝光！北市松山區發生當街性侵案 夜歸女遭問路男強壓動手

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

中職／悍將新洋投、洋砲上一軍時辰 丘總來解答

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將總教練丘昌榮。 聯合報系資料照
悍將總教練丘昌榮。 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋砲卡洛斯完成3天隔離，今天在分流的情況下已在上午「快閃」新莊棒球場，對於上一軍時程，總教練丘昌榮未設預期，「還是要看這邊投手使用狀況。」若安得勝本周在二軍的出賽，手指破皮已無大礙，下一戰可能就在一軍。

因應羅力將在9月中離台，悍將隊啟動外援備案，安得勝從7月中旬抵台至今未上一軍，連續兩場二軍登板都手指破皮成為最大問題；洋砲卡洛斯則在近日抵台，將在周末完成隔離。

丘昌榮表示，「安得勝這幾天會在二軍會再投一次，但不會投多，他前幾天牛棚看起來沒問題，但在裡面投比較沒流那麼多汗，若流汗多手指摩擦會大一點。所以，我們就期待他趕快好，不然他也來很久了。」

若安得勝這場二軍考驗過關，就將上一軍先發，丘總表示，「原則上若可以投的話，用球數在80到100球之間，會視他的狀況。」

卡洛斯近日抵台，3+4的隔離程序已完成第一關，完全解禁後，禮拜天就會到嘉義二軍報到。

中職今年至今還沒有能打出成績的洋砲，季末投入3位新戰力，分別是悍將隊卡洛斯、味全龍隊古德溫、統一獅隊羅薩。看待全新的外籍砲管投入戰力，丘昌榮認為，「我覺得他們應該都有能力，但來台對球風、環境的適應，難免啦！畢竟都是人，融入性若快一點，在這邊會表現好一點。」

丘昌榮 牛棚 富邦悍將

延伸閱讀

中職／今天的羅力沒有極限 最終戰還是每天都「哩賀」

中職／丘總對安得勝已不期不待 何時能上一軍看造化

中職／高國輝帶黑了3階的膚色歸隊 與林益全輪替DH

中職／安得勝若調整不及 丘昌榮：由土投頂替也是選項

相關新聞

中職／今天的羅力沒有極限 最終戰還是每天都「哩賀」

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天迎接中職生涯的引退賽，將在新莊棒球場對上樂天桃猿隊先發，總教練丘昌榮表示他的投球將沒有任何限制...

中職／羅力引退賽不缺席 蔡承儒低調現身感謝傳奇生涯

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天在新莊棒球場舉辦引退賽，富邦育樂董事長、悍將前領隊蔡承儒賽前低調現身，與羅力在大背板前留下合影...

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

樂天女孩林襄今天（5日）迎來25歲生日，近期進軍日本拍攝寫真集的她聲名大噪，數次成為媒體焦點，更變成流量指標、話題人物，不過網友也翻出一張他17歲時的舊照，與現在差距頗大的外表再度引起網友議論。

U15世界盃／日本因疫情退賽 中華隊連兩屆奪季軍

U15世界盃棒球賽原訂今天舉行季軍戰，但因日本隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，球員出賽人數不足，季軍...

中職／悍將新洋投、洋砲上一軍時辰 丘總來解答

富邦悍將隊洋砲卡洛斯完成3天隔離，今天在分流的情況下已在上午「快閃」新莊棒球場，對於上一軍時程，總教練丘昌榮未設預期，「...

U15世界盃／美國封王 中華隊張耀允、黃天賜入選明星球員

台灣本屆在U15世界盃再度奪下季軍，而美國在冠軍賽打敗古巴後完成2連霸，而我國小將張耀允與黃天賜則入選大會最佳陣容。 U15世界盃棒球賽本日順利落幕，而本日大會也宣布最佳陣容入選名單，其中美國重砲詹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。