中職／悍將新洋投、洋砲上一軍時辰 丘總來解答

富邦悍將隊洋砲卡洛斯完成3天隔離，今天在分流的情況下已在上午「快閃」新莊棒球場，對於上一軍時程，總教練丘昌榮未設預期，「還是要看這邊投手使用狀況。」若安得勝本周在二軍的出賽，手指破皮已無大礙，下一戰可能就在一軍。

因應羅力將在9月中離台，悍將隊啟動外援備案，安得勝從7月中旬抵台至今未上一軍，連續兩場二軍登板都手指破皮成為最大問題；洋砲卡洛斯則在近日抵台，將在周末完成隔離。

丘昌榮表示，「安得勝這幾天會在二軍會再投一次，但不會投多，他前幾天牛棚看起來沒問題，但在裡面投比較沒流那麼多汗，若流汗多手指摩擦會大一點。所以，我們就期待他趕快好，不然他也來很久了。」

若安得勝這場二軍考驗過關，就將上一軍先發，丘總表示，「原則上若可以投的話，用球數在80到100球之間，會視他的狀況。」

卡洛斯近日抵台，3+4的隔離程序已完成第一關，完全解禁後，禮拜天就會到嘉義二軍報到。

中職今年至今還沒有能打出成績的洋砲，季末投入3位新戰力，分別是悍將隊卡洛斯、味全龍隊古德溫、統一獅隊羅薩。看待全新的外籍砲管投入戰力，丘昌榮認為，「我覺得他們應該都有能力，但來台對球風、環境的適應，難免啦！畢竟都是人，融入性若快一點，在這邊會表現好一點。」