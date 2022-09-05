快訊

曾表態不選最後一刻卻登記掀風暴 陳麗娜：用無黨籍拚連任

影像曝光！北市松山區發生當街性侵案 夜歸女遭問路男強壓動手

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／今天的羅力沒有極限 最終戰還是每天都「哩賀」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天迎接中職生涯的引退賽，將在新莊棒球場對上樂天桃猿隊先發，總教練丘昌榮表示他的投球將沒有任何限制，讓他盡情發揮；至於最後一役賽前和他說了什麼？丘總笑答：「他每天都哩賀啊！」

羅力此役將是生涯第239場出賽、第234場先發，也預計將是他在中職的最後一戰，丘昌榮今天賽前表示，若安得勝的狀況沒有問題，今天原則上就是羅力的最後一戰，「沒有任何限制，讓他盡情發揮。」

賽前媒體提到換投時機，若在攻守交換的局間換投，球迷不確定是否已經退場，讓他站上投手丘後再換投，球迷才有為羅力送上最後掌聲的機會，丘昌榮也大方採納，「滿好的提議，我們會盡量滿足大家需求。」語畢補上最希望的還是他今天可以完投。

面對羅力的告別倒數時刻，今天的最終戰前，是否和他說了什麼？丘總表示，今天不想影響他，讓他好好享受一下比賽。

丘昌榮表示，相信羅力的情緒也是充滿捨不得，「他前幾天跟我們講話也有過流眼淚，滿不捨的，畢竟也是他最愛的工作，人生比較黃金的階段、大部分好的回憶都在台灣，我想都會有些感觸，今天就盡量讓他不要讓他有太多想法去投球。」

羅力 丘昌榮 中職

延伸閱讀

中職／羅力引退賽不缺席 蔡承儒低調現身感謝傳奇生涯

中職／羅力逢勇士主題日分享籃球經 教練要他掌握籃板

中職／風雨擋不了來買回憶 羅力引退商品首日賣破300萬

中職／假如時光倒流...羅力：還是會來台灣

相關新聞

中職／今天的羅力沒有極限 最終戰還是每天都「哩賀」

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天迎接中職生涯的引退賽，將在新莊棒球場對上樂天桃猿隊先發，總教練丘昌榮表示他的投球將沒有任何限制...

中職／羅力引退賽不缺席 蔡承儒低調現身感謝傳奇生涯

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天在新莊棒球場舉辦引退賽，富邦育樂董事長、悍將前領隊蔡承儒賽前低調現身，與羅力在大背板前留下合影...

棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

樂天女孩林襄今天（5日）迎來25歲生日，近期進軍日本拍攝寫真集的她聲名大噪，數次成為媒體焦點，更變成流量指標、話題人物，不過網友也翻出一張他17歲時的舊照，與現在差距頗大的外表再度引起網友議論。

U15世界盃／日本因疫情退賽 中華隊連兩屆奪季軍

U15世界盃棒球賽原訂今天舉行季軍戰，但因日本隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，球員出賽人數不足，季軍...

中職／生涯最老搭檔告別秀 戴培峰希望送羅力勝投大禮

富邦悍將隊37歲洋投羅力，今晚將在新莊球場上演告別秀，中職生涯最後一戰對決樂天桃猿隊，年紀小他15歲的戴培峰先發蹲捕，賽...

中職／悍將新洋投、洋砲上一軍時辰 丘總來解答

富邦悍將隊洋砲卡洛斯完成3天隔離，今天在分流的情況下已在上午「快閃」新莊棒球場，對於上一軍時程，總教練丘昌榮未設預期，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。