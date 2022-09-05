中職／今天的羅力沒有極限 最終戰還是每天都「哩賀」

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天迎接中職生涯的引退賽，將在新莊棒球場對上樂天桃猿隊先發，總教練丘昌榮表示他的投球將沒有任何限制，讓他盡情發揮；至於最後一役賽前和他說了什麼？丘總笑答：「他每天都哩賀啊！」

羅力此役將是生涯第239場出賽、第234場先發，也預計將是他在中職的最後一戰，丘昌榮今天賽前表示，若安得勝的狀況沒有問題，今天原則上就是羅力的最後一戰，「沒有任何限制，讓他盡情發揮。」

賽前媒體提到換投時機，若在攻守交換的局間換投，球迷不確定是否已經退場，讓他站上投手丘後再換投，球迷才有為羅力送上最後掌聲的機會，丘昌榮也大方採納，「滿好的提議，我們會盡量滿足大家需求。」語畢補上最希望的還是他今天可以完投。

面對羅力的告別倒數時刻，今天的最終戰前，是否和他說了什麼？丘總表示，今天不想影響他，讓他好好享受一下比賽。

丘昌榮表示，相信羅力的情緒也是充滿捨不得，「他前幾天跟我們講話也有過流眼淚，滿不捨的，畢竟也是他最愛的工作，人生比較黃金的階段、大部分好的回憶都在台灣，我想都會有些感觸，今天就盡量讓他不要讓他有太多想法去投球。」