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U15世界盃／美國封王 中華隊張耀允、黃天賜入選明星球員

聯合新聞網／ 綜合報導
投手黃天賜 （WBSC提供）中央社
投手黃天賜 （WBSC提供）中央社

台灣本屆在U15世界盃再度奪下季軍，而美國在冠軍賽打敗古巴後完成2連霸，而我國小將張耀允與黃天賜則入選大會最佳陣容。

U15世界盃棒球賽本日順利落幕，而本日大會也宣布最佳陣容入選名單，其中美國重砲詹姆斯(Coy James)勇奪本屆賽事MVP，此外，我國王牌張耀允先發3場奪下2勝ERA1.50，其中奪勝的2場比賽都是後援登板，黃天賜打擊率3成33，外加3次保送上壘以及3打點，兩人同時也是2019年U12的奪冠班底，本次參加U15則一起入選最佳陣容。

勇奪MVP的詹姆斯，本屆賽事繳出打擊率4成78，外帶2支全壘打以及11分打點，對此他也在受訪時表示:「現在感覺很棒，沒有比幫助球隊奪冠還要好的事了。」

美國 古巴

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