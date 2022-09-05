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MLB／洋基金手套班寧坦迪確定動刀 希望能趕上季後賽

聯合新聞網／ 綜合報導
班寧坦迪（Andrew Benintendi）將動刀 路透社
班寧坦迪（Andrew Benintendi）將動刀 路透社

球星班寧坦迪（Andrew Benintendi）於本季交易大限前，遭到皇家交易轉戰洋基，而近日在面對光芒的比賽，打擊時舊傷復發提前退賽，而本日球隊也宣布他將進行手術，歸期未定。

據大聯盟官網報導，班寧坦迪於前天面對光芒的比賽，3局上打擊時不慎傷到右手腕，提前退場，在經過檢查後，確認是右手舊傷復發，因此需要動刀，而他本人表示:，「根據過往經驗，我需要幾個禮拜的恢復，我想在賽季末重回球場，希望能趕上季後賽。」教頭布恩（Aaron Boone）也坦言，「他不得不對此進行手術，雖然他先前曾動過刀，但仍需再次處理。」

班寧坦迪本季共出賽126場，在皇家的前93場比賽，繳出0.320/0.387/0.398的打擊三圍，轉戰洋基後出賽33場，成績下滑僅打出0.246/0.321/0.395打擊三圍。

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