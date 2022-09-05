棒球／女大十八變還是醫美奇蹟？樂天女孩林襄舊照判若兩人

樂天女孩林襄今天（5日）迎來25歲生日，近期進軍日本拍攝寫真集的她聲名大噪，數次成為媒體焦點，更變成流量指標、話題人物，不過網友也翻出一張他17歲時的舊照，與現在差距頗大的外表再度引起網友議論。

林襄過去的照片被翻出，令不少網友驚呼簡直判若兩人。圖取自網路。本報合成。

林襄在加入樂天女孩前就因豐滿的上圍獲得關注，而加入樂天女孩後更屢次登上新聞版面，先前就曾有網友於論壇發文，放上她出道時的影片和照片，與現在的樣子相比，原本他的鼻頭較為圓潤、皮膚明顯變黑，五官也與現今的樣子有些許差異，網友也狠酸：「原來二次發育都是真的。」

林襄是中華職棒啦啦隊「樂天女孩」，擁有高人氣。圖／翻攝林襄臉書

先前林襄也曾在影片中表示，希望自己不是靠胸部紅的，更提到:「我是真的很希望自己可以胸部小一點」，更提到希望可以做「縮胸手術」，因而遭到網友撻伐，認為他明明靠著身材走紅，卻又說出這種話實在非常「假掰」。不過也有網友聲援林襄，認為牙齒經過矯正後，確實會有差別，若效果好一點更有可能判若兩人，而且要是真的有整型也是為了變漂亮，情有可原。