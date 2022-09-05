快訊

40多歲男發燒、喉嚨和肌肉痛 首例BA.4重複感染

指揮中心邊境放寬 「這幾國人」9月12日起入境可免簽

中重症+101、31死！40歲女快篩陽未就醫 隔天昏迷不醒送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U18世界盃／中華隊交流賽開胡 澳洲隊女投手成焦點

中央社／ 台北5日電

U18世界盃棒球賽中華隊赴美參賽，先安排3場交流賽，今天與U18澳洲代表隊交手，投打都有不錯的發揮，中華隊終場以13：1拿下勝利，澳洲隊第2任女投手碧康（Genevieve Beacom）也是焦點。

U18世界盃棒球賽中華代表隊由總教練周宗志領軍，陣中有7名今年中職季中選秀獲選的球員，包括黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城、黃劼希、林詔恩和舒治浩，黃勇傳是此次中華隊隊長。

中華隊2日出發赴美，先到美職匹茲堡海盜隊小聯盟訓練基地，安排與澳洲、美國、加拿大隊打3場交流賽。今天首戰與澳洲隊交手，中華隊派出孫易磊掛帥先發，第2局接連被敲2支安打、失掉1分，總計投2局被敲3支安打失1分，林鉑濬、王彥恩、黃保羅依序登板，沒有多掉分數。

澳洲隊第2任投手碧康也是焦點，她是首名在澳職出賽的女球員，最快球速約135公里，但今天2局登板、僅抓到2個出局數就退場。

中華隊打擊發揮不錯，首局靠著失誤、劉俊緯安打推進，林佳緯適時安打送回2分，再靠著王念好安打、暴投跑回第3分，宋嘉翔補上安打送回第4分。

第2局中華隊攻勢再起，靠著保送、暴投、劉俊緯安打、林佳緯高飛犧牲打再添1分，王念好安打送回第6分，再靠著接連觸身球保送、黃劼希適時安打，一棒送回2分。

中華隊4局再靠著保送、野手選擇、吳柏萱、黃劼希安打再拿2分，6局追加分數，滿壘時林盛恩適時安打、再添3分，最終順利拿下比賽勝利。

棒球

延伸閱讀

U18亞青女籃／傻爆眼！場館淹水中華隊首戰延期

日職／吳念庭安打帶起球隊攻勢 王柏融二軍敲長打

U18世界盃／林佳緯對桃猿二軍開轟 扛第4棒盼展現自己

U18世界盃／黃保羅好投、王念好開轟 中華隊9月2日赴美

相關新聞

U15世界盃／日本因疫情退賽 中華隊連兩屆奪季軍

U15世界盃棒球賽原訂今天舉行季軍戰，但因日本隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，球員出賽人數不足，季軍...

日職／曾和陽岱鋼共組金手套外野 41歲糸井嘉男傳本季將引退

阪神虎陣中最年長的41歲明星外野手糸井嘉男，近年來在一軍表現乏善可陳，出賽數也不斷減少。目前還在二軍調整的他，傳出有向球團表示引退的意願，打算在本季結束職棒生涯。

U18世界盃／中華隊交流賽開胡 澳洲隊女投手成焦點

U18世界盃棒球賽台灣隊赴美參賽，先安排3場交流賽，今天與U18澳洲代表隊交手，投打都有不錯的發揮，台灣隊終場以13：1...

U15世界盃／中華隊季軍 教練看見「快節奏」成主流

U15世界盃棒球賽季軍戰裁定由中華隊以7：0擊敗日本，我國連兩屆拿下季軍。總教練曾偉誠說，此次明顯感受國際潮流是「快節奏」...

中職／統一獅新貼圖6日上架 小文逛夜市、餅總來踢土

統一獅隊攜手官方合作夥伴輝葉按摩椅推出人氣球星LINE貼圖，並同步連結球員經典語錄與生活必備用語，將於6日中午12點正式...

中職／兄弟完全全壘打 打傻味全龍

中信兄弟隊40歲周思齊昨晚帶頭開轟，一發史上第二年長開轟的滿貫砲，接續後續隊友的3分砲、2分砲、陽春砲，湊齊史上第三次「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。