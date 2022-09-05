聽新聞
test
0:00 / 0:00
U18世界盃／中華隊交流賽開胡 澳洲隊女投手成焦點
U18世界盃棒球賽中華隊赴美參賽，先安排3場交流賽，今天與U18澳洲代表隊交手，投打都有不錯的發揮，中華隊終場以13：1拿下勝利，澳洲隊第2任女投手碧康（Genevieve Beacom）也是焦點。
U18世界盃棒球賽中華代表隊由總教練周宗志領軍，陣中有7名今年中職季中選秀獲選的球員，包括黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城、黃劼希、林詔恩和舒治浩，黃勇傳是此次中華隊隊長。
中華隊2日出發赴美，先到美職匹茲堡海盜隊小聯盟訓練基地，安排與澳洲、美國、加拿大隊打3場交流賽。今天首戰與澳洲隊交手，中華隊派出孫易磊掛帥先發，第2局接連被敲2支安打、失掉1分，總計投2局被敲3支安打失1分，林鉑濬、王彥恩、黃保羅依序登板，沒有多掉分數。
澳洲隊第2任投手碧康也是焦點，她是首名在澳職出賽的女球員，最快球速約135公里，但今天2局登板、僅抓到2個出局數就退場。
中華隊打擊發揮不錯，首局靠著失誤、劉俊緯安打推進，林佳緯適時安打送回2分，再靠著王念好安打、暴投跑回第3分，宋嘉翔補上安打送回第4分。
第2局中華隊攻勢再起，靠著保送、暴投、劉俊緯安打、林佳緯高飛犧牲打再添1分，王念好安打送回第6分，再靠著接連觸身球保送、黃劼希適時安打，一棒送回2分。
中華隊4局再靠著保送、野手選擇、吳柏萱、黃劼希安打再拿2分，6局追加分數，滿壘時林盛恩適時安打、再添3分，最終順利拿下比賽勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言